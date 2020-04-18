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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 19:45
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В Нью-Йорке начала снижаться смертность от коронавируса. За сутки COVID-19 унёс жизни 540 человек

Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк пошла на спад. Об этом 18 апреля заявил губернатор Эндрю Куомо, отметив, что за последние сутки умерли 540 человек.

«Как вы заметили, сейчас мы уже не на пике заболеваемости, но мы были на той же отметке примерно в конце марта, когда показатели начали расти. Мы больше не находимся на верхней планке, но до сих пор ситуация не является положительной. Новости по-прежнему трагичны. Число умерших за сутки — 540», — цитирует его слова «Интерфакс».

Губернатор привёл динамику снижения смертности от COVID-19. Так, 13 апреля умерли 778 человек, 14 апреля — 752, 15 апреля — 606, 16 апреля — 630, 17 апреля — 540.

Кроме того, по словам Куомо, и снижается поток пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии.

По данным телеканала CNN, в штате на настоящий момент зафиксировано 235 395 заболевших и 17 131 летальный исход. США находится на первом месте по количеству инфицированных, Россия 18 апреля поднялась на строчку и вошла в десятку стран-лидеров.

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Комментарии (3)

260968401
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155296642
Три недели назад в Нью-Йорке было половина из заболевший американцев, сегодня меньше четверти. Вирус активно ползёт по стране.
Положительная динамика, это когда выздоровевших больше чем заболевших (как в Германии например) и, желательно, несколько дней подряд.
alexber2
так это только те у кого есть мед. страховка. Пройдутся по домам, цифры будут совсем другие.
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