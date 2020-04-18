В Нью-Йорке начала снижаться смертность от коронавируса. За сутки COVID-19 унёс жизни 540 человек

Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк пошла на спад. Об этом 18 апреля заявил губернатор Эндрю Куомо, отметив, что за последние сутки умерли 540 человек.



«Как вы заметили, сейчас мы уже не на пике заболеваемости, но мы были на той же отметке примерно в конце марта, когда показатели начали расти. Мы больше не находимся на верхней планке, но до сих пор ситуация не является положительной. Новости по-прежнему трагичны. Число умерших за сутки — 540», — цитирует его слова «Интерфакс».



Губернатор привёл динамику снижения смертности от COVID-19. Так, 13 апреля умерли 778 человек, 14 апреля — 752, 15 апреля — 606, 16 апреля — 630, 17 апреля — 540.

