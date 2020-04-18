Геннадий Онищенко раскритиковал ряд медиков и политиков, говорящих о коронавирусе

«В мединституте, когда мы начинали изучать конкретные болезни с третьего курса, мы после каждого занятия находили эти симптомы у себя, — это особенность психики человеческой. Так вот сейчас у нас вся страна страдает «симптомом третьего курса» медицинского института, когда какие-то дядьки, уже потерявшие контроль над собой, прочитали и тут же пытаются поделиться со всей Россией», — сказал Онищенко РИА Новости 18 апреля.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко осудил непрофильных врачей, говорящих о коронавирусе, а граждан призвал таким медработникам не доверять.

Депутат отметил, что медик на экране — это эпидемиолог или инфекционист.



«И он должен говорить о том, что нужно делать, а не рассказывать свои впечатления... Министерству здравоохранения пора брать эту тему в свои руки», — считает он.



Онищенко раскритиковал политиков и непрофильных врачей, которые стремятся публично комментировать тему заболеваемости, озвучивать свои прогнозы.



«Люди, которые в конце января ещё не знали, что такое коронавирус, сегодня являются самыми великими специалистами и ходят по всем каналам и несут всякую околесицу... Не надо сегодня каждый симптом обсуждать и выносить на первый план», — отметил парламентарий.

