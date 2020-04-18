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18.04.2020 16:05
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«Чёртов коронавирус вырвал тебя из нас». Депутат «Единой России» умер в Коммунарке

Депутат «Единой России» в Московской областной думе Иван Жуков, заболевший коронавирусом, скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице «ВКонтакте» 18 апреля.

«Чёртов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: «Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же», — написал он.

Ранее СМИ писали, что депутата вместе с помощницей госпитализировали в больницу в Красногорске, а затем перевели в Коммунарку, где он умер.

Московская область занимает второе место в России по распространению коронавируса. В регионе зафиксировано 3954 заболевших, умерло 40 пациентов, 126 выздоровело.

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Комментарии (3)

kоt-idiot
Небось везде 2За" голосовал. И за оптимизацию, и за сокращение. Не в "Коммунарку" его надо было госпитализировать. А выдать МРОТ - и отправить куда в глубь страны на больничку.
gencon
Единоросы! Распустите уже партию, дайте людям уйти достойно, а не членом коррупционной опухоли России
Noisymouse
Пишут, что заразился волонтерствуя. Вопрос - кто разрешил (64 года!) и почему не остановили человека, которому год остался до возраста обязательно самоизоляции?
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