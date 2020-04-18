«Чёртов коронавирус вырвал тебя из нас». Депутат «Единой России» умер в Коммунарке
Депутат «Единой России» в Московской областной думе Иван Жуков, заболевший коронавирусом, скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице «ВКонтакте» 18 апреля.
«Чёртов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: «Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же», — написал он.
Ранее СМИ писали, что депутата вместе с помощницей госпитализировали в больницу в Красногорске, а затем перевели в Коммунарку, где он умер.
Московская область занимает второе место в России по распространению коронавируса. В регионе зафиксировано 3954 заболевших, умерло 40 пациентов, 126 выздоровело.