«Чёртов коронавирус вырвал тебя из нас». Депутат «Единой России» умер в Коммунарке

Депутат «Единой России» в Московской областной думе Иван Жуков, заболевший коронавирусом, скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице «ВКонтакте» 18 апреля.

«Чёртов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: «Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же», — написал он.