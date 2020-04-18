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18.04.2020 00:50
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Власти Доминиканы продлили действие комендантского часа

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие комендантского часа до конца апреля для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Соответствующее заявление опубликовал в пятницу официальный представитель правительства Роберто Родригес Марчена.

"Президент Данило Медина продлевает действие комендантского часа <...> на всей территории страны до пятницы, 30 апреля 2020 года. Аналогичным образом, меры социального дистанцирования, принятые 17 марта, остаются в силе до этой даты", - написал он в Twitter. Отмечается, что комендантский час действует с 17:00 до 06:00.

Ранее власти ввели чрезвычайное положение на всей территории страны до мая, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах для предотвращения распространения инфекции. По официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Доминикане достигло 4 126, умерли 200 человек.

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