Власти Доминиканы продлили действие комендантского часа

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие комендантского часа до конца апреля для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Соответствующее заявление опубликовал в пятницу официальный представитель правительства Роберто Родригес Марчена.
[Decreto 151-20] Presidente Danilo Medina extiende el toque de queda de 5:00 p.m. a 6:00 a.m. en todo el territorio nacional hasta el jueves 30 de abril de 2020.— Rodríguez-Marchena (@RodrigMarchena) April 17, 2020
Así mismo se mantienen vigentes hasta esa misma fecha las medidas de distanciamiento social adoptadas el 17 de marzo. pic.twitter.com/HzwwjPVxf6
"Президент Данило Медина продлевает действие комендантского часа <...> на всей территории страны до пятницы, 30 апреля 2020 года. Аналогичным образом, меры социального дистанцирования, принятые 17 марта, остаются в силе до этой даты", - написал он в Twitter. Отмечается, что комендантский час действует с 17:00 до 06:00.
Ранее власти ввели чрезвычайное положение на всей территории страны до мая, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах для предотвращения распространения инфекции. По официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Доминикане достигло 4 126, умерли 200 человек.