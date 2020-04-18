"Надо больше делать и меньше жаловаться".Трамп нашел виновного в эпидемии коронавируса в США, это губернатор штата Нью-Йорк
Президент США Дональд Трамп 17 апреля в твиттере высказался по поводу пугающей статистики распространения коронавируса в его стране, которая уже давно вышла в мировые анти-лидеры пандемии.
Лидер нации заявил о том, что Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк и член Демократической партии напрямую причастен к этому печальному и неуправляемому процессу. Главу региона в наибольшей степени пострадавшего в США от коронавируса COVID-19 президент страны призвал меньше жаловаться и больше делать.
"Губернатору Куомо следует тратить больше времен на то, чтобы "делать", и меньше на то, чтобы "жаловаться", - написал Трамп в твиттере.
Governor Cuomo should spend more time “doing” and less time “complaining”. Get out there and get the job done. Stop talking! We built you thousands of hospital beds that you didn’t need or use, gave large numbers of Ventilators that you should have had, and helped you with....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020
Трамп заявил о том, что администрация США предоставила в распоряжение властей штата тысячи койко-мест, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и прочего оборудования, а также финансовые средства, однако все, кто помогал штату, так и не услышали благодарностей от Куомо.
"Куомо абсурдно желал "40 тыс. ИВЛ". Мы дали ему небольшое количество от этого, и их было достаточно. Штат должен был иметь их в запасе!" - подчеркнул президент.
Трамп также вспомнил про нулевую реакцию администрации его предшественника президента США-демократа Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена на угрозу свиного гриппа H1N1, с которым она столкнулась в 2009 году. Трамп подчеркнул,ч то тогда что из-за некомпетентности той администрации скончались 17 тыс. человек, а из-за программы Obamacare были потрачены впустую $5 млрд.
Ранее в пятницу Куомо сообщил, что в штате за последние сутки зафиксированы 630 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19. Нью-Йорк считается эпицентром распространения коронавируса в США. По состоянию на пятницу, в штате выявлено 226 198 случаев заражения, 16 736 поражённых COVID-19 скончались.
15 апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пошел по пути властей второй столицы США - запретил жителям выходить на улицы без защиты от коронавируса.