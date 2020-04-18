"Надо больше делать и меньше жаловаться".Трамп нашел виновного в эпидемии коронавируса в США, это губернатор штата Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп 17 апреля в твиттере высказался по поводу пугающей статистики распространения коронавируса в его стране, которая уже давно вышла в мировые анти-лидеры пандемии.

Лидер нации заявил о том, что Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк и член Демократической партии напрямую причастен к этому печальному и неуправляемому процессу. Главу региона в наибольшей степени пострадавшего в США от коронавируса COVID-19 президент страны призвал меньше жаловаться и больше делать.

"Губернатору Куомо следует тратить больше времен на то, чтобы "делать", и меньше на то, чтобы "жаловаться", - написал Трамп в твиттере.

