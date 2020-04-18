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18.04.2020 00:08
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"Надо больше делать и меньше жаловаться".Трамп нашел виновного в эпидемии коронавируса в США, это губернатор штата Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп 17 апреля в твиттере высказался по поводу пугающей статистики распространения коронавируса в его стране, которая уже давно вышла в мировые анти-лидеры пандемии.

Лидер нации заявил о том, что Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк и член Демократической партии напрямую причастен к этому печальному и неуправляемому процессу. Главу региона в наибольшей степени пострадавшего в США от коронавируса COVID-19 президент страны призвал меньше жаловаться и больше делать.

"Губернатору Куомо следует тратить больше времен на то, чтобы "делать", и меньше на то, чтобы "жаловаться", - написал Трамп в твиттере.

Трамп заявил о том, что администрация США предоставила в распоряжение властей штата тысячи койко-мест, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и прочего оборудования, а также финансовые средства, однако все, кто помогал штату, так и не услышали благодарностей от Куомо.

"Куомо абсурдно желал "40 тыс. ИВЛ". Мы дали ему небольшое количество от этого, и их было достаточно. Штат должен был иметь их в запасе!" - подчеркнул президент.

Трамп также вспомнил про нулевую реакцию администрации его предшественника президента США-демократа Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена на угрозу свиного гриппа H1N1, с которым она столкнулась в 2009 году. Трамп подчеркнул,ч то тогда что из-за некомпетентности той администрации скончались 17 тыс. человек, а из-за программы Obamacare были потрачены впустую $5 млрд.

Ранее в пятницу Куомо сообщил, что в штате за последние сутки зафиксированы 630 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19. Нью-Йорк считается эпицентром распространения коронавируса в США. По состоянию на пятницу, в штате выявлено 226 198 случаев заражения, 16 736 поражённых COVID-19 скончались.

15 апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пошел по пути властей второй столицы США - запретил жителям выходить на улицы без защиты от коронавируса.

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Комментарии (5)

michailPotapov
Попробую предположить дальнейшее развитие событий: Трамп снимает с паузы экономику США (вчера уже выступил). Параллельно готовится план обнуления Китая путём заморозки активов, счетов и трежерис, купленных китаем, в счёт уплаты компенсации. Китай может залупнуться, попытается пустить ракету/потопить корабль, но получит гарантированно по щщам. В Европе на карантине сидят дольше, народ более недоволен, мигранты беснуются и претесняют белых, растёт возмущение лидерами. Восточные страны европы раньше ослабляют карантин, но границы не открывают, либо ставят полноценные таможни. По факту шенгенские соглашения не заработают и евросоюз объявляется закрытым. Вот с самим вирусом пока непонятки. Возможно, до обнуления Китая говорить открыто, что вирус=ОРВИ по тяжести и его не нужно так уж прямо бояться и лезть от него в подвал, говорить некошерно, так что пока дурь с дистанцированнием будет длиться ещё какое-то время. В ноябре выигрывает у байдена с разгромом. А Хиллари таки отправляется в тюрьму
Djnyana
Хоть Трамп и за океаном, но его слова, намного адекватнее на слух воспринимаются, чем наших руководителей! ;
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