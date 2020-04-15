Маски-шоу на весь Нью-Йорк и весь штат. Губернатор Эндрю Куомо запретил жителям выходить на улицы без защиты от коронавируса

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 15 апреля пошел по пути властей второй столицы США - запретил жителям выходить на улицы без защиты от коронавируса. Он распорядился о том, чтобы все жители штата, находясь в общественных местах, закрывали лица медицинскими масками или повязками.

Как сообщает CNN, мера начнёт действовать через три дня. "При пользовании общественным транспортом, в метро, на автобусной остановке, на улице, то есть в тех случаях, когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию в 2 м, всем необходимо носить маски или закрывать лицо", - отметил он.