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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 22:45
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Маски-шоу на весь Нью-Йорк и весь штат. Губернатор Эндрю Куомо запретил жителям выходить на улицы без защиты от коронавируса

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 15 апреля пошел по пути властей второй столицы США - запретил жителям выходить на улицы без защиты от коронавируса. Он распорядился о том, чтобы все жители штата, находясь в общественных местах, закрывали лица медицинскими масками или повязками.

Как сообщает CNN, мера начнёт действовать через три дня. "При пользовании общественным транспортом, в метро, на автобусной остановке, на улице, то есть в тех случаях, когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию в 2 м, всем необходимо носить маски или закрывать лицо", - отметил он.

"Если люди не будут соблюдать это требование, то возможно применение штрафов, - продолжил губернатор Эндрю Куомо. - В данный момент каких-либо штрафов за невыполнение этого требования не предусмотрено, но местные органы власти могут принимать свои меры".

Население штата — 19 795 791 человек.

Ранее в среду мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также объявил о новых требованиях: при посещении продовольственных магазинов покупатели теперь обязаны закрывать лицо масками, а тех, кто не носит масок или шарфа на лице, могут попросить покинуть помещение. Ранее в магазинах была нанесена разметка, обеспечивающая социальную дистанцию в два метра между покупателями.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 613 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 26,1 тыс. человек.

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Комментарии (4)

260801342
А у нас и в аптеках масок давно уже нет.
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