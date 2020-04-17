РБК: Банк «Россия» скупил долги авиакомпании Utair на сумму более 4 млрд рублей

Банк «Россия» выиграл объявленный Московским кредитным банком (МКБ) тендер на покупку долгов Utair. Также кредитная организация выкупила долги авиаперевозчика у банка «Оренбург» и Сургутнефтегазбанка.

Один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, банк «Россия», выиграл тендер на покупку долгов компании и выкупил задолженности авиаперевозчика еще у двух банков. Общая задолженность фирмы перед банком составит более 14 млрд рублей. Об этом 17 апреля сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с реструктуризацией долгов авиакомпании.

По данным источников издания, «Россия» выкупает у банков задолженности за 25% суммы основного долга в рамках двух синдицированных кредитов. Ранее доля банка в обоих синдикатах составляла 26,4%, или 10,3 млрд рублей. Теперь кредитная организация консолидирует в своих руках около 37% долгов Utair, превратившись в крупнейшего кредитора авиакомпании в рамках синдицированных займов, обогнав банк «Траст», доля которого в обоих синдикатах достигает 35,6%, или 13,88 млрд рублей.



По подсчетам издания, «Россия» выкупила долю около 10%, что соответствует примерно 4 млрд рублей. Для сравнения: доля Сбербанка в обоих синдикатах составляет 12%, или 4,99 млрд рублей. Однако при этом банк выдавал Utair отдельный кредит на 17,4 млрд рублей.



В конце 2019 года авиакомпания Utair приблизилась к процедуре банкротства, но ее крупнейший на тот момент кредитор — Сбербанк — согласовал план по ее финансовому оздоровлению.

