Санкт-Петербург вынырнул из «красной» зоны индекса самоизоляции после 15 часов. Сейчас индекс, по данным «Яндекса», составляет 2,5 балла — это нижняя граница «оранжевой» зоны, когда «на улице много людей», но не «очень много». Таким образом, сегодня, 17 апреля, мы провели в самой опасной зоне около трёх часов, а вчера — около двух.



При этом в списке городов-миллионеров Петербург сейчас находится на последнем месте. Это, похоже, антирекорд. Правда, надо учесть, что в Сибири и на Дальнем Востоке уже вечер, и работающие горожане разъехались по домам. Поэтому Красноярск сейчас обгоняет Москву, которая всю неделю была пионером по качеству самоизоляции.