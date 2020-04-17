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31 нахимовец заразился коронавирусом

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 16:53
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В Петербурге — худший индекс самоизоляции среди миллионников. Мы пробыли в «красной» зоне рекордное время

Санкт-Петербург вынырнул из «красной» зоны индекса самоизоляции после 15 часов. Сейчас индекс, по данным «Яндекса», составляет 2,5 балла — это нижняя граница «оранжевой» зоны, когда «на улице много людей», но не «очень много». Таким образом, сегодня, 17 апреля, мы провели в самой опасной зоне около трёх часов, а вчера — около двух.

При этом в списке городов-миллионеров Петербург сейчас находится на последнем месте. Это, похоже, антирекорд. Правда, надо учесть, что в Сибири и на Дальнем Востоке уже вечер, и работающие горожане разъехались по домам. Поэтому Красноярск сейчас обгоняет Москву, которая всю неделю была пионером по качеству самоизоляции.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=42.887530%2C55.640670&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Напомним, притом что заболеваемость коронавирусом растёт в геометрической прогрессии, индекс самоизоляции на прошлой неделе начал снижаться и продолжает это делать. Так, Петербург второй день подряд опускается в «красную» зону, означающую, что вирусу легко распространяться. В Москве (в отличие от всей остальной России) ситуация улучшилась с введением электронных пропусков. Такую же меру, возможно, введут и в Петербурге.

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Комментарии (14)

260801342
Яндекс врёт. Дальше можно не читать.
4eJIoBeK
карантин мог бы быть оправдан если бы короновирусом зараженный падал сразу на землю, исходил кровью из всех отверстий и умирал на месте)))) , тогда можно было бы думать об угрозе, а сейчас это смех и грех. Стариков бы заперли дома, пусть сидят, остальные как жили так пусть и живут
zelf
Прогибается фонтанка как может.
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