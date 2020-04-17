В Петербурге — худший индекс самоизоляции среди миллионников. Мы пробыли в «красной» зоне рекордное время
Санкт-Петербург вынырнул из «красной» зоны индекса самоизоляции после 15 часов. Сейчас индекс, по данным «Яндекса», составляет 2,5 балла — это нижняя граница «оранжевой» зоны, когда «на улице много людей», но не «очень много». Таким образом, сегодня, 17 апреля, мы провели в самой опасной зоне около трёх часов, а вчера — около двух.
При этом в списке городов-миллионеров Петербург сейчас находится на последнем месте. Это, похоже, антирекорд. Правда, надо учесть, что в Сибири и на Дальнем Востоке уже вечер, и работающие горожане разъехались по домам. Поэтому Красноярск сейчас обгоняет Москву, которая всю неделю была пионером по качеству самоизоляции.
Напомним, притом что заболеваемость коронавирусом растёт в геометрической прогрессии, индекс самоизоляции на прошлой неделе начал снижаться и продолжает это делать. Так, Петербург второй день подряд опускается в «красную» зону, означающую, что вирусу легко распространяться. В Москве (в отличие от всей остальной России) ситуация улучшилась с введением электронных пропусков. Такую же меру, возможно, введут и в Петербурге.