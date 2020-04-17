Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 17 апреля продолжает снижаться ускоренными темпами. 2,4 балла (а это уже опасная «красная» зона) мы достигли около полудня — на час раньше, чем вчера.



Сейчас Петербург находится на пятом месте в списке городов-миллионников по индексу самоизоляции. Лучше ситуация в Москве, которая не теряет первой позиции на этой неделе, а также в Нижнем Новгороде, Перми и Ростове-на-Дону. На этой неделе Петербург часто занимал вторую позицию, то есть в других городах России жители вели более активный образ жизни.