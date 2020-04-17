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31 нахимовец заразился коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН#безантракта: смотрим сегодняГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 13:42
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Пятница-развратница: Петербург рухнул в самую опасную зону индекса самоизоляции, обгоняя другие города России

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 17 апреля продолжает снижаться ускоренными темпами. 2,4 балла (а это уже опасная «красная» зона) мы достигли около полудня — на час раньше, чем вчера.

Сейчас Петербург находится на пятом месте в списке городов-миллионников по индексу самоизоляции. Лучше ситуация в Москве, которая не теряет первой позиции на этой неделе, а также в Нижнем Новгороде, Перми и Ростове-на-Дону. На этой неделе Петербург часто занимал вторую позицию, то есть в других городах России жители вели более активный образ жизни.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=40.382647%2C56.573781&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

«Красная» зона показывает, что на улице очень много людей. В Петербурге такого не было с конца марта до вчерашнего дня. Однако если брать статистику за целый день, мы пока остаёмся на «плато» — 2,7 балла с понедельника по четверг. Россия в целом на десятую балла ниже — 2,6.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл, который показывает примерную ситуацию. При этом в Петербурге за последние сутки коронавирусом заразились в 2,5 раза больше, чем сутками ранее. В России 4070 новых случаев, умерли 273 человека.

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Комментарии (18)

AGP
Фъ оседлала новый проЭкт--"индекс самоизоляции".
Владислав Гольянов
Людям надо элементарно зарабатывать деньги. А для этого выходить на улицу и ездить в общественном транспорте. Это только клоунам в зомбоящике хорошо призывать оставаться дома, имея нехилый запас бабла.
260631061
Мне думается это в немалой степени связано и со слухами о скором введении режима по пропускам, народ тупо ломанулся по своим делам пока ещё можно.
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