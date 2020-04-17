Пятница-развратница: Петербург рухнул в самую опасную зону индекса самоизоляции, обгоняя другие города России
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 17 апреля продолжает снижаться ускоренными темпами. 2,4 балла (а это уже опасная «красная» зона) мы достигли около полудня — на час раньше, чем вчера.
Сейчас Петербург находится на пятом месте в списке городов-миллионников по индексу самоизоляции. Лучше ситуация в Москве, которая не теряет первой позиции на этой неделе, а также в Нижнем Новгороде, Перми и Ростове-на-Дону. На этой неделе Петербург часто занимал вторую позицию, то есть в других городах России жители вели более активный образ жизни.
«Красная» зона показывает, что на улице очень много людей. В Петербурге такого не было с конца марта до вчерашнего дня. Однако если брать статистику за целый день, мы пока остаёмся на «плато» — 2,7 балла с понедельника по четверг. Россия в целом на десятую балла ниже — 2,6.
Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл, который показывает примерную ситуацию. При этом в Петербурге за последние сутки коронавирусом заразились в 2,5 раза больше, чем сутками ранее. В России 4070 новых случаев, умерли 273 человека.