Петербург успокаивается: мы вернулись в «оранжевую» зону самоизоляции

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля миновал дневной минимум и вернулся в «оранжевую» зону, когда на улице просто «много людей». К 15:40 он составил, по данным «Яндекса», 2,5 балла. Таким образом, в опасной «красной» зоне наш город пребывал более 2 часов.

В рейтинге городов-миллионников Санкт-Петербург сейчас находится аж на 12-м месте, а Москва, которая большую часть времени лидирует, — на втором. Вперёд выходят города, расположенные восточнее, где уже вечер.

Ещё раз напомним парадокс, который демонстрирует индекс изоляции (это не точный показатель, он призван демонстрировать примерную картину активности горожан). «Яндекс» начал его считать в конце марта, когда регионы один за другим переходили на режим самоизоляции. В первую нерабочую неделю самоизоляция по всей России была хорошая, а затем стала снижаться, притом что заболеваемость коронавирусом растёт всё быстрее и быстрее (+154 — в Петербурге, +3448 — в России за последние сутки). Петербург на этой неделе держится на плато — 2,7 по итогам дня. В целом по стране ещё хуже — 2,6. Только москвичи, у которых стали вводить электронные пропуска, на этой неделе одумались и стали больше сидеть дома. При этом наращивают обороты наказания за нарушение режима самоизоляции. В Москве, по данным Главконтроля, с выходных за нарушение самоизоляции составлено 12 тысяч протоколов на 50 млн руб.