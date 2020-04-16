В Петербурге за сутки скончались два человека с коронавирусом. Всего за последний день в России умерли 34 человека

Двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Петербурге за сутки. Об этом 16 апреля сообщает оперативный штаб. Всего за 24 часа в России было зафиксировано 34 летальных случаях у больных с COVID-2019.

«Оперативные данные по состоянию на 16 апреля: в Санкт-Петербурге 7 человек умерло», — сообщает 16 апреля оперативный штаб.

Долгое время в Петербурге число смертей держалось на отметке четыре. Вчера, 15 апреля, стало известно ещё об одном ушедшем из жизни.

В России скончались уже 232 человека с COVID-2019. Почти половина всех смертей приходится на Москву.