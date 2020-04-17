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17.04.2020 16:14
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«Береженого бог бережет». Путин заявил о не пройденном пике коронавируса

Президент России провел совещание по поводу открытия больниц в регионах, отметив важность подготовки к борьбе с пандемией.

«Пик еще не пройден. Число заболевших растет. Не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации. Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, то эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов», — заявил 17 апреля Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, была поставлена задача развернуть в регионах 95 тысяч специализированных коек для помощи заболевшим COVID-2019. Он отметил, что 72% сейчас готово, а до установленного срока осталось две недели. «Береженого бог бережет», — резюмировал Путин.

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Комментарии (6)

Vasilis
Опять поговорками глаголит
krasnonosov
Еще не весь бизнес убит. Стоит посидеть еще...
NasushnyBread
Для многих людей подходящий повод укрепить иммунитет лечебным голоданием ;-О
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