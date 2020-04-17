«Береженого бог бережет». Путин заявил о не пройденном пике коронавируса

Президент России провел совещание по поводу открытия больниц в регионах, отметив важность подготовки к борьбе с пандемией.



«Пик еще не пройден. Число заболевших растет. Не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации. Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, то эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов», — заявил 17 апреля Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, была поставлена задача развернуть в регионах 95 тысяч специализированных коек для помощи заболевшим COVID-2019. Он отметил, что 72% сейчас готово, а до установленного срока осталось две недели. «Береженого бог бережет», — резюмировал Путин.

