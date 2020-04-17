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31 нахимовец заразился коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН#безантракта: смотрим сегодняГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 13:50
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Деньги за отмененный из-за коронавируса полет можно вернуть даже по «невозвратному тарифу»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает 17 апреля, что россияне могут сдать авиабилеты и даже вернуть их стоимость, если причиной отмены поездки стали «ограничения на передвижение и режим самоизоляции».

«При отмене или изменении рейса за рубеж российской авиакомпанией пассажиру возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку, включая сборы. Иностранные авиакомпании, согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в этом случае должны вернуть сумму, равную уплаченному тарифу», — говорится в заявлении Роспотребнадзора, которое было опубликовано на сайте «стопкоронавирус.рф».

В ведомстве отметили, что вероятность вернуть свои средства тем выше, чем раньше человек обратится с заявлением. Роспотребнадзор также сообщил, что на возврат средств можно рассчитывать и при отмене тура.

«Если от поездки пришлось отказаться в связи с объявлением угрозы для жизни и здоровья, клиент имеет право на перенос даты путешествия на более поздний срок либо на возврат всей стоимости тура до начала путешествия», — уточнили в ведомстве.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (1)

Аэрофлот взыскал штраф за отмененные рейсы в Рим и Прагу и не вернул деньги за страховки. тариф был эконом оптимум, возвратный.
Заставляет каждого пассажира писать претензии от своего имени, хотя оплата осуществлялась с одной карты одним из пассажиров.
Уверяет, что за римские билеты вернул все, хотя все еще не вернул 1 страховку.
За пражские билеты до сих пор не вернул 1 транзакцию и 1 страховку.
Переписку веду второй месяц.
Стыдно так относиться к клиентам.
Аэрофлот, верни 4 тысячи, не позорься!
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