Деньги за отмененный из-за коронавируса полет можно вернуть даже по «невозвратному тарифу»

«При отмене или изменении рейса за рубеж российской авиакомпанией пассажиру возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку, включая сборы. Иностранные авиакомпании, согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в этом случае должны вернуть сумму, равную уплаченному тарифу», — говорится в заявлении Роспотребнадзора, которое было опубликовано на сайте «стопкоронавирус.рф».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает 17 апреля, что россияне могут сдать авиабилеты и даже вернуть их стоимость, если причиной отмены поездки стали «ограничения на передвижение и режим самоизоляции».

В ведомстве отметили, что вероятность вернуть свои средства тем выше, чем раньше человек обратится с заявлением. Роспотребнадзор также сообщил, что на возврат средств можно рассчитывать и при отмене тура.



«Если от поездки пришлось отказаться в связи с объявлением угрозы для жизни и здоровья, клиент имеет право на перенос даты путешествия на более поздний срок либо на возврат всей стоимости тура до начала путешествия», — уточнили в ведомстве.



«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

