17.04.2020 12:56
12 мая — круглый стол «Весне — дорога. Чего ждать от ремонта дорог в сезоне 2020?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Весне — дорога. Чего ждать от ремонта дорог в сезоне 2020?»
Приглашаем вас обсудить следующие вопросы:
- Будет ли сокращено финансирование из городского бюджета на ремонт или благоустройство или все средства будут выделены в полном объеме?
- Ждем ли мы в этом году средств из федерального центра на ремонт и строительство дорог? На что их следует потратить в первую очередь?
- Помогла ли теплая зима в выполнении планов по ремонту?
- Как отразилась общая обстановка в городе, самоизоляция и режим нерабочих дней на ремонте дорог? Стало ли меньше машин? Уменьшается ли износ дорог?
- Какие основные магистрали будут отремонтированы в этом году, и какие сложности с этим связаны?
- Как переживает кризис – финансовый и общечеловеческий – дорожная отрасль? Есть ли проблемы с поставщиками и рабочей силой?
К участию приглашаются представители: КРТИ и Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, компаний осуществляюших ремонт дорожного покрытия, призводителей и поставщиков материалов и транспортных компании.
По вопросам участия обращаться: Татьяна Дубровская, +7 (905) 280-68-05, td@fontanka.ru