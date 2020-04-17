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17.04.2020 12:56
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12 мая — круглый стол «Весне — дорога. Чего ждать от ремонта дорог в сезоне 2020?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Весне — дорога. Чего ждать от ремонта дорог в сезоне 2020?»

Приглашаем вас обсудить следующие вопросы:

  • Будет ли сокращено финансирование из городского бюджета на ремонт или благоустройство или все средства будут выделены в полном объеме?
  • Ждем ли мы в этом году средств из федерального центра на ремонт и строительство дорог? На что их следует потратить в первую очередь?
  • Помогла ли теплая зима в выполнении планов по ремонту?
  • Как отразилась общая обстановка в городе, самоизоляция и режим нерабочих дней на ремонте дорог? Стало ли меньше машин? Уменьшается ли износ дорог?
  • Какие основные магистрали будут отремонтированы в этом году, и какие сложности с этим связаны?
  • Как переживает кризис – финансовый и общечеловеческий – дорожная отрасль? Есть ли проблемы с поставщиками и рабочей силой?

К участию приглашаются представители: КРТИ и Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, компаний осуществляюших ремонт дорожного покрытия, призводителей и поставщиков материалов и транспортных компании.

По вопросам участия обращаться: Татьяна Дубровская, +7 (905) 280-68-05, td@fontanka.ru

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