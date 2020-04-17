FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
74.71р81.28р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 10:34
0
Печать

Работающим пенсионерам пообещали больничные с 20 по 30 апреля

Работающие граждане России старше 65 лет смогут получить электронный больничный на срок с 20 по 30 апреля. Об этом РИА «Новости» 17 апреля сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Документ будут выдавать на основании данных, которые работодатели передают в Фонд социального страхования (ФСС). Никаких дополнительных сведений или документов не понадобится, подчеркнул Котяков.

Он уточнил, что такая мера вводится для россиян старше 65 лет, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске «для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции».

Электронные больничные будут оплачиваться из средств ФСС напрямую работнику. «Механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время», — подчеркнули в Минтруде.

Расчет больничного производится по общим правилам: при стаже больше 8 лет оплачивается в 100%-ном размере. Ранее такой порядок оформления больничных для людей старше 65 лет действовал с 6 по 19 апреля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний