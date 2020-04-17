Работающим пенсионерам пообещали больничные с 20 по 30 апреля

Работающие граждане России старше 65 лет смогут получить электронный больничный на срок с 20 по 30 апреля. Об этом РИА «Новости» 17 апреля сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Документ будут выдавать на основании данных, которые работодатели передают в Фонд социального страхования (ФСС). Никаких дополнительных сведений или документов не понадобится, подчеркнул Котяков.
Он уточнил, что такая мера вводится для россиян старше 65 лет, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске «для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции».
Электронные больничные будут оплачиваться из средств ФСС напрямую работнику. «Механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время», — подчеркнули в Минтруде.
Расчет больничного производится по общим правилам: при стаже больше 8 лет оплачивается в 100%-ном размере. Ранее такой порядок оформления больничных для людей старше 65 лет действовал с 6 по 19 апреля.