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17.04.2020 08:48
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В Горелово горели автомобили и асфальт вокруг них, очевидцы смогли оттащить соседние машины

Два легковых автомобиля тушили минувшей ночью в Горелово (Красносельский район Санкт-Петербурга).

Как сообщает городское ГУ МЧС, 17 апреля в 1:22 поступил вызов на Красносельское шоссе, где у дома 54, корпус 1, горели «Шевроле» и «Мазда». Два пожарных расчёта (девять человек) справились с огнём к 1:57. Первый автомобиль выгорел по всей площади, у второго — моторный отсек и салон.

Скриншот из видео&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today?" class="_">vk.com/spb_today</a>
Скриншот из видео vk.com/spb_today
Скриншот из видео&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today?" class="_">vk.com/spb_today</a>
Скриншот из видео vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Скриншот из видео&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today?" class="_">vk.com/spb_today</a>
Скриншот из видео vk.com/spb_today
Скриншот из видео&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today?" class="_">vk.com/spb_today</a>
Скриншот из видео vk.com/spb_today

До приезда пожарных пламя пытались загасить огнетушителями местные жители, но безрезультатно, рассказывают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пожарные ехали минут 10. За это время очевидцы смогли оттащить соседние машины «Похоже на поджог, так как после хлопка и срабатывания сигнализаций загорелись сразу обе машины, а также горел асфальт вокруг них», — пишет Влад.

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Комментарии (2)

Похоже у машины бензин тёк, а кто-то окурок бросил. Вот и вся история
260960511
Это разборка Питерская
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