В Горелово горели автомобили и асфальт вокруг них, очевидцы смогли оттащить соседние машины
Два легковых автомобиля тушили минувшей ночью в Горелово (Красносельский район Санкт-Петербурга).
Как сообщает городское ГУ МЧС, 17 апреля в 1:22 поступил вызов на Красносельское шоссе, где у дома 54, корпус 1, горели «Шевроле» и «Мазда». Два пожарных расчёта (девять человек) справились с огнём к 1:57. Первый автомобиль выгорел по всей площади, у второго — моторный отсек и салон.
До приезда пожарных пламя пытались загасить огнетушителями местные жители, но безрезультатно, рассказывают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пожарные ехали минут 10. За это время очевидцы смогли оттащить соседние машины «Похоже на поджог, так как после хлопка и срабатывания сигнализаций загорелись сразу обе машины, а также горел асфальт вокруг них», — пишет Влад.