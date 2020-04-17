FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
74.71р81.28р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 08:31
5
Печать

В Кремль купили тепловизор почти за миллион

Государственный Кремлёвский дворец приобрёл тепловизор SAT CK350-F для выявления посетителей с повышенной температурой.

Как пишет 17 апреля «Коммерсантъ», по данным портала госзакупок, стоимость контракта составила 945 тысяч рублей, поставщик был единственный – ООО «Кельвин».

Ранее, напоминает издание, первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский предлагал из-за большого спроса признать тепловизоры товаром стратегического значения и не продавать их всем подряд.

На фоне пандемии коронавируса с начала текущего года государство, по подсчётам «Ведомостей», потратило на закупки без конкурсных процедур 17 миллиардов рублей. Основная часть из них — 14 миллиардов — пришлась на март, когда Минфин разрешил отступать от требований закона о госзакупках для срочного приобретения товаров и услуг, необходимых для борьбы с COVID-19.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России превысило 27 тысяч человек, умерли более 200 человек, выздоровели 2,3 тысячи. По числу заболевших лидируют Москва (более 16 тысяч человек), Подмосковье (свыше 3 тысяч) и Санкт-Петербург (более 1 тысячи).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

krasnonosov
Не слишком ли дорого обходятся россиянам те, кто засели за стенкой и не хотят уходить?
gencon
Предполагаю, что получили бесплатно, но оформили как купчую....
Печенег (Snaky) Половцев
Ну и где фото Самого с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем? :)
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний