В Кремль купили тепловизор почти за миллион

Ранее, напоминает издание, первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский предлагал из-за большого спроса признать тепловизоры товаром стратегического значения и не продавать их всем подряд.

На фоне пандемии коронавируса с начала текущего года государство, по подсчётам «Ведомостей», потратило на закупки без конкурсных процедур 17 миллиардов рублей. Основная часть из них — 14 миллиардов — пришлась на март, когда Минфин разрешил отступать от требований закона о госзакупках для срочного приобретения товаров и услуг, необходимых для борьбы с COVID-19.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России превысило 27 тысяч человек, умерли более 200 человек, выздоровели 2,3 тысячи. По числу заболевших лидируют Москва (более 16 тысяч человек), Подмосковье (свыше 3 тысяч) и Санкт-Петербург (более 1 тысячи).