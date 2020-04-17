Сотрудники Пушкинского отдела ГИБДД, те же, которые поймали упорного в своём пьянстве мужчину на архивных «Жигулях», нашли ещё двух злостных нарушителей.



Как сообщает 17 апреля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 15-го числа на улице Александра Матросова, 85, в Павловске экипаж ДПС остановил такси «Хёндэ Солярис» с 20-летним иностранцем за рулём. При проверке документов парень предъявил водительское удостоверение, вызывающее сомнение в подлинности. Документ был направлен на оперативное исследование в ЭКЦ ГУ МВД, где установили, что он поддельный. Дознаватель отдела дознания ОМВД России по Пушкинскому району возбудил уголовное дело по факту использования поддельных документов (часть 3 статьи 327 УК РФ).