В Пушкине за три дня нашли двух иностранных таксистов с поддельными правами. Один рассказал, за сколько их купил
Сотрудники Пушкинского отдела ГИБДД, те же, которые поймали упорного в своём пьянстве мужчину на архивных «Жигулях», нашли ещё двух злостных нарушителей.
Как сообщает 17 апреля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 15-го числа на улице Александра Матросова, 85, в Павловске экипаж ДПС остановил такси «Хёндэ Солярис» с 20-летним иностранцем за рулём. При проверке документов парень предъявил водительское удостоверение, вызывающее сомнение в подлинности. Документ был направлен на оперативное исследование в ЭКЦ ГУ МВД, где установили, что он поддельный. Дознаватель отдела дознания ОМВД России по Пушкинскому району возбудил уголовное дело по факту использования поддельных документов (часть 3 статьи 327 УК РФ).
За три дня до этого пушкинские гаишники задержали другого нелегального таксиста — иностранца, на «Шкоде Рапид». Водительское удостоверение у него тоже было поддельным, что повлекло возбуждение уголовного дело по той же статье.
Обе машины были помещены на спецстоянку, в отношении водителей составлены административные протоколы за управление ТС без права управления (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Один из водителей признался, что купил удостоверение за 5000 рублей, отмечает «Дорожный инспектор».