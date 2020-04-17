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17.04.2020 07:56
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В Пушкине за три дня нашли двух иностранных таксистов с поддельными правами. Один рассказал, за сколько их купил

Сотрудники Пушкинского отдела ГИБДД, те же, которые поймали упорного в своём пьянстве мужчину на архивных «Жигулях», нашли ещё двух злостных нарушителей.

Как сообщает 17 апреля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 15-го числа на улице Александра Матросова, 85, в Павловске экипаж ДПС остановил такси «Хёндэ Солярис» с 20-летним иностранцем за рулём. При проверке документов парень предъявил водительское удостоверение, вызывающее сомнение в подлинности. Документ был направлен на оперативное исследование в ЭКЦ ГУ МВД, где установили, что он поддельный. Дознаватель отдела дознания ОМВД России по Пушкинскому району возбудил уголовное дело по факту использования поддельных документов (часть 3 статьи 327 УК РФ).

Фото с&nbsp;<a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">vk.com/dorinspb</a>
Фото с vk.com/dorinspb
Фото с&nbsp;<a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">vk.com/dorinspb</a>
Фото с vk.com/dorinspb

За три дня до этого пушкинские гаишники задержали другого нелегального таксиста — иностранца, на «Шкоде Рапид». Водительское удостоверение у него тоже было поддельным, что повлекло возбуждение уголовного дело по той же статье.

Обе машины были помещены на спецстоянку, в отношении водителей составлены административные протоколы за управление ТС без права управления (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Один из водителей признался, что купил удостоверение за 5000 рублей, отмечает «Дорожный инспектор».

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Комментарии (3)

Pilat
Водители небось из Америки сбежали. Хотели переждать у нас эпидемию.
Coulthard
Какие вообще узбекские права могут быть у таксиста? А нам ещё неудобно при заказе просить, чтоб русский водитель был.
jump
ну и где же ответственность агрегаторов по которым работали данные персонажи? почему СК / прокуратура не привлекает агрегаторов ? заслано кому надо ? ждем очередное убийство / грабеж / изнасилование ?
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