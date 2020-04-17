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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 01:26
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В Петербурге у ассистентки режиссера нашли коронавирус. Она 12 дней контактировала с окружающими и отказывалась от госпитализации

В Петербурге за отказ от госпитализации по экстренным показаниям будут судить 23-летнюю ассистентку режиссера. У нее нашли коронавирус уже после того, как вмешался Роспотребнадзор.

Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, мировому судье в Петербурге поступило дело о невыполнении требований санврачей по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По их мнению, ассистентка режиссера 8 марта встретилась с прилетевшей из-за рубежа подругой, имевшей явные признаки ОРВИ. После этого девушка, имеющая по роду деятельности неограниченный круг контактов, двенадцать дней прожила без контроля медиков, а на последующую просьбу Роспотребнадзора лечь в больницу Боткина и пройти обследование ответила отказом.

После вмешательства Роспотребнадзора ассистентка, по данным «Фонтанки», сдала положительный тест на коронавирус и успешно прошла курс лечения. Круг ее общения за время эпидемиологического бойкота определить затруднительно. Роспотребнадзор привлек ее к административной ответственности по статье 19.5 КоАП за невыполнение в срок законного предписания.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Киркор_Филиппов
Пусть из собственного кармана оплачивает лечение всех с кем имела контакт и заразила.
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