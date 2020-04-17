В Петербурге у ассистентки режиссера нашли коронавирус. Она 12 дней контактировала с окружающими и отказывалась от госпитализации

В Петербурге за отказ от госпитализации по экстренным показаниям будут судить 23-летнюю ассистентку режиссера. У нее нашли коронавирус уже после того, как вмешался Роспотребнадзор.

Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, мировому судье в Петербурге поступило дело о невыполнении требований санврачей по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По их мнению, ассистентка режиссера 8 марта встретилась с прилетевшей из-за рубежа подругой, имевшей явные признаки ОРВИ. После этого девушка, имеющая по роду деятельности неограниченный круг контактов, двенадцать дней прожила без контроля медиков, а на последующую просьбу Роспотребнадзора лечь в больницу Боткина и пройти обследование ответила отказом.