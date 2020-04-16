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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 19:10
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В Петербурге 32 ребенка госпитализированы с коронавирусом

Заместитель главного врача больницы имени Филатова Любовь Починяева рассказала, что в медучреждении сейчас находятся 55 детей, у 32 из которых подтвержден коронавирус.

«То, что дети не болеют, — очень опасное заблуждение. Дети болеют, — рассказала она 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Особенность заболевания детей — в более легком течении. Клинические явления могут быть минимальными. Выглядит это просто как респираторная инфекция. Но, тем не менее, ребенок выделяет вирус и становится опасным для своих близких: мам, пап, бабушек, дедушек».

По её словам, уже у подростков коронавирус может вызвать и пневмонию. Ранее в больнице рассказывали о том, что у врачей очень большая нагрузка — и физическая, и психоэмоциональная. Им приходится работать с родителями, которые встревожены состоянием детей и не всегда адекватно реагируют на госпитализацию.

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