В Петербурге 32 ребенка госпитализированы с коронавирусом

Заместитель главного врача больницы имени Филатова Любовь Починяева рассказала, что в медучреждении сейчас находятся 55 детей, у 32 из которых подтвержден коронавирус.



«То, что дети не болеют, — очень опасное заблуждение. Дети болеют, — рассказала она 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Особенность заболевания детей — в более легком течении. Клинические явления могут быть минимальными. Выглядит это просто как респираторная инфекция. Но, тем не менее, ребенок выделяет вирус и становится опасным для своих близких: мам, пап, бабушек, дедушек».