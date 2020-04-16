Москвичей с ОРВИ начнут отправлять на самоизоляцию именным постановлением главного санврача

Власти Москвы продолжают ужесточать меры по борьбе с распространением COVID-19. Теперь все горожане с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) должны будут на двухнедельный период самоизолироваться дома.



«Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной, мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых все меньше людей, которые приехали из-за рубежа. Вирус активно распространяется уже внутри города. В связи с этим по рекомендации клинического комитета мы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус», — цитирует столичный оперштаб заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову 16 апреля.