Москвичей с ОРВИ начнут отправлять на самоизоляцию именным постановлением главного санврача
Власти Москвы продолжают ужесточать меры по борьбе с распространением COVID-19. Теперь все горожане с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) должны будут на двухнедельный период самоизолироваться дома.
«Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной, мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых все меньше людей, которые приехали из-за рубежа. Вирус активно распространяется уже внутри города. В связи с этим по рекомендации клинического комитета мы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус», — цитирует столичный оперштаб заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову 16 апреля.
По ее словам, информировать москвичей с простудой о том, что они должны находиться в режиме изоляции 14 дней, будут с помощью именных постановлений главного санитарного врача. Такой документ также выдадут и тем, кто проживает с приболевшими горожанами.
Состояние потенциальных носителей коронавируса проконтролируют с помощью ежедневных обзвонов. В случае если оно начнет резко ухудшаться, их отправят в больницу.
Столичные власти надеются, что своевременное выявление COVID-19 поможет предотвратить дальнейшее распространение новой инфекции в городе.
Напомним, Москва находится в лидерах среди городов России по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. По данным оперштаба, их уже 16 146, из которых 1394 человека выздоровели, 113 — умерли.