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16.04.2020 20:08
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Роспотребнадзор показал, как надевать противочумной костюм. Потребуется терпение

Российский научно-исследовательский противочумной институт «Микроб» выпустил видеоинструкцию о том, как правильно надевать противочумный костюм I типа. Ролик опубликован 16 апреля Роспотребнадзором.

Роспотребнадзор

Процесс облачения в защитную спецодежду трудоёмкий. Медику нужно закрыть сначала волосы, затем надеть защитные очки, платок на голову, халат, резиновую обувь, верх которой доходит до колена, а также ватно-марлевую повязку на рот и нос. После этого наступает очередь двух пар перчаток и прорезиненного фартука. Это занимает не меньше 10 минут. Снимать тоже нужно по инструкции, соблюдая правила безопасности.

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Комментарии (3)

AEG
Так есть же уже практически целый фильм, который можно использовать в учебных целях. Тот, где на обнуленного надевают желтое.
LiChaBaTa
Прошу прощения, но горнолыжную амуницию, судя по ролику, не проще надевать.
krasnonosov
Меня укачало.
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