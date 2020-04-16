Роспотребнадзор показал, как надевать противочумной костюм. Потребуется терпение
Российский научно-исследовательский противочумной институт «Микроб» выпустил видеоинструкцию о том, как правильно надевать противочумный костюм I типа. Ролик опубликован 16 апреля Роспотребнадзором.
Роспотребнадзор
Процесс облачения в защитную спецодежду трудоёмкий. Медику нужно закрыть сначала волосы, затем надеть защитные очки, платок на голову, халат, резиновую обувь, верх которой доходит до колена, а также ватно-марлевую повязку на рот и нос. После этого наступает очередь двух пар перчаток и прорезиненного фартука. Это занимает не меньше 10 минут. Снимать тоже нужно по инструкции, соблюдая правила безопасности.