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16.04.2020 16:42
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Помещение в центре Петербурга Смольный отдал благотворителям. Там может появиться приют для котов

Комитет имущественных отношений предоставил благотворителям на льготных условиях помещение на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Там планируется открыть приют.

Как сообщает комитет 16 апреля, благотворительному фонду «Мурград» достанется почти 60 квадратных метров в доме 30 по набережной Фонтанки. Отмечается, что помещение сдано в аренду без торгов сроком на три года и возможностью ее продлить. Плата льготная — в 10 раз меньше рыночной.

Фото: Фото: pixabay.com

В самом «Мурграде» новости про помещение удивились и сперва сообщили что планировали открыть там офис. Однако позже директор фонда Елена Каменева проверила документы и заверила «Фонтанку», что там планируется открыть приют. В небольшом помещении должны поселиться коты и кошки, планируется спасти «как можно больше» животных. Сроки открытия и конкретные планы фонда не определены.

По данным СПАРК, «Мурград» был зарегистрирован в 2016 году. На конец 2018 года на счетах фонда оставалось 6,4 млн рублей.

На странице «Мурграда» «ВКонтакте» информация о деятельности фонда не появлялась с конца лета прошлого года. Сейчас, по словам Елены, спасенные коты и кошки живут за городом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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WuhanRockCafe
Ведь могут, когда захотят проявить заботу о братьях наших меньших!
Не у всех, значит, в правительстве СПб меньше 2-х пядей во лбу.
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