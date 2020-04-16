Глава рабочей группы по противодействию коронавирусу: Режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может и не закончиться

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто заявил, что режим самоизоляции после 30 апреля может и не закончиться.



«Сегодня мы не достигли пика, мы находимся в фазе нарастания проблемы, поэтому что-то загадывать сложно. Если мы сейчас всех отпустим на работу, ничего хорошего не будет», — заявил он журналистам 16 апреля.



Напомним, что в Петербурге ждут 40 тысяч заболевших коронавирусом при неблагоприятной ситуации. Ранее ученые говорили, что вспышка может продлиться до июня-июля 2020 года.

