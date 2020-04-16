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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 15:44
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Глава рабочей группы по противодействию коронавирусу: Режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может и не закончиться

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто заявил, что режим самоизоляции после 30 апреля может и не закончиться.

«Сегодня мы не достигли пика, мы находимся в фазе нарастания проблемы, поэтому что-то загадывать сложно. Если мы сейчас всех отпустим на работу, ничего хорошего не будет», — заявил он журналистам 16 апреля.

Напомним, что в Петербурге ждут 40 тысяч заболевших коронавирусом при неблагоприятной ситуации. Ранее ученые говорили, что вспышка может продлиться до июня-июля 2020 года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

Mozg
Если запугивать людей и дальше, то пика и не будет.
Лет пять будет прибавляться статистика заболевших...
Печенег (Snaky) Половцев
"Сегодня мы не достигли пика" - вот именно пик освояимости освояемых средств ещё не достигнут. :))
Balamut
Великая русская пословица:

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ!!!
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