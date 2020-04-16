В Петербурге ждут 40 тысяч заболевших коронавирусом при неблагоприятной ситуации. Ранее озвучивали цифры до 2 млн

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто озвучил новый прогноз по числу заболевших в городе. Если раньше из Смольного звучали планки до 120 тысяч человек или даже 2 миллионов, то теперь речь идет о сорока тысячах.



«Самая неблагоприятная ситуация — это где-то в районе 40 тысяч, если мы сохраним нехорошую тенденцию, которая есть сейчас. Абсолютное большинство, 35 тысяч — это легкие больные, которые должны будут лечиться дома. Тяжелых больных мы планируем около 6 тысяч. Мы к этому абсолютно готовы. Все стационарные мощности к этому времени будут готовы», — заявил Шляхто журналистам 16 апреля.

