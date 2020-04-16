FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
73.71р80.67р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 13:45
4
Печать

В Петербурге ждут 40 тысяч заболевших коронавирусом при неблагоприятной ситуации. Ранее озвучивали цифры до 2 млн

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто озвучил новый прогноз по числу заболевших в городе. Если раньше из Смольного звучали планки до 120 тысяч человек или даже 2 миллионов, то теперь речь идет о сорока тысячах.

«Самая неблагоприятная ситуация — это где-то в районе 40 тысяч, если мы сохраним нехорошую тенденцию, которая есть сейчас. Абсолютное большинство, 35 тысяч — это легкие больные, которые должны будут лечиться дома. Тяжелых больных мы планируем около 6 тысяч. Мы к этому абсолютно готовы. Все стационарные мощности к этому времени будут готовы», — заявил Шляхто журналистам 16 апреля.

По его словам, с 20 марта по 12 апреля удвоение количества заболевших шло за неделю. Сейчас это происходит каждые пять дней, и основная задача — вернуться к благоприятному развитию событий.

Всё о коронавирусе в Петербурге, стране и мире читайте в нашей онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Павел Михайлов
О, паникёры прозревать начинают.
mik70
Эпидемия гриппа 2016 в СПБ. Только мне кажется, что тогда хужее было? "Во время эпидемии в Петербурге по мере необходимости открывались дополнительные инфекционные отделения для приема пациентов с тяжело протекающим гриппом: больница Святой Евгении, роддом № 16, больницы № 15 и 36 и больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова. Самых тяжелых госпитализировали в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина (3304 пациента), в ней умерли 35 человек, Введенскую больницу (748), умерли 24 человека, и больницу Святого Георгия (821), умерли 14. В других больницах, в том числе перепрофилированных для приема пациентов с гриппом, умерли 30 человек."
krasnonosov
Все. Какая-то ерунда осталось. Снимайте ваши дурацкие режимы и все работать!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний