«Без мер контроля в Петербурге могут заразиться коронавирусом и 2 миллиона». Ученые представили обновленный прогноз

«Оптимистичные сценарии с введением мер контроля, таких, как самоизоляция, дистанционное обучение, квазикарантин, безусловная обсервация общежитий и больниц с инфицированными и так далее и без введения мер контроля могут отличаться на пике между собой в 50 раз. Количество инфицированных индивидов может увеличиться с огромного числа 40 000 до зашкаливающих двух миллионов, а это количество уже является неподъёмным для любой системы здравоохранения», — рассказал 15 апреля проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

Ученые петербургского Политеха и НИИ гриппа создали математическую модель распространения коронавируса. Они прогнозируют возможную продолжительность вспышки заражения коронавирусной инфекцией в Северной столице до июня — июля 2020 года. С даты подтверждения диагноза первому заболевшему 4 марта пройдет до 4–5 месяцев.

По мнению эксперта, преждевременно ослаблять меры контроля и самоизоляции. «Результаты всего лишь за три недели могут измениться в пять раз, а полное снятие мер контроля может вызвать неконтролируемый и практически неуправляемый экспоненциальный рост количества инфицированных», — заключил он.



Накануне «Фонтанка» публиковала более ранние расчеты, от 26 марта, и тогда ученые полагали, что в Петербурге коронавирусом могут заболеть от 40 до 120 тысяч человек.



Математическая модель разработана по согласованию с Министерством здравоохранения РФ. Ранее результаты ее применения представил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову вице-губернатор Владимир Княгинин. Для калибровки разработанных математических моделей эксперты последовательно рассматривали и описывали с высокой степенью точности ситуации распространения инфекции коронавируса в агломерации Ухань в Китае, на лайнере Diamond Princess, в Италии и других очагах заболевания.



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