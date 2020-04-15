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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 18:20
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«Без мер контроля в Петербурге могут заразиться коронавирусом и 2 миллиона». Ученые представили обновленный прогноз

Ученые петербургского Политеха и НИИ гриппа создали математическую модель распространения коронавируса. Они прогнозируют возможную продолжительность вспышки заражения коронавирусной инфекцией в Северной столице до июня — июля 2020 года. С даты подтверждения диагноза первому заболевшему 4 марта пройдет до 4–5 месяцев.

«Оптимистичные сценарии с введением мер контроля, таких, как самоизоляция, дистанционное обучение, квазикарантин, безусловная обсервация общежитий и больниц с инфицированными и так далее и без введения мер контроля могут отличаться на пике между собой в 50 раз. Количество инфицированных индивидов может увеличиться с огромного числа 40 000 до зашкаливающих двух миллионов, а это количество уже является неподъёмным для любой системы здравоохранения», — рассказал 15 апреля проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

По мнению эксперта, преждевременно ослаблять меры контроля и самоизоляции. «Результаты всего лишь за три недели могут измениться в пять раз, а полное снятие мер контроля может вызвать неконтролируемый и практически неуправляемый экспоненциальный рост количества инфицированных», — заключил он.

Накануне «Фонтанка» публиковала более ранние расчеты, от 26 марта, и тогда ученые полагали, что в Петербурге коронавирусом могут заболеть от 40 до 120 тысяч человек.

Математическая модель разработана по согласованию с Министерством здравоохранения РФ. Ранее результаты ее применения представил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову вице-губернатор Владимир Княгинин. Для калибровки разработанных математических моделей эксперты последовательно рассматривали и описывали с высокой степенью точности ситуации распространения инфекции коронавируса в агломерации Ухань в Китае, на лайнере Diamond Princess, в Италии и других очагах заболевания.

Все новости о коронавирусе в Петербурге, России и мире читайте в нашей онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Павел Михайлов
Фонтанка уже совсем как жёлтая пресса стала.Может хватит уже панику наводить?
firma
Ф. опубликовала более ранние расчеты? Не только лишь для всех, надо понимать. И, кстати, не мог бы этот ещё один специалист рассчитать способ получения горшочка с золотом? Одного ведь порядка вещи, не так ли..
igoruha
Ооо. Врачи уже начинают откровенно запугивать. Видимо хотят , чтобы денежный дождь продлился как можно дольше. Ну и амбиции комплексы опять же, раньше эти медчиновники кто были ? А сейчас то ого-го-го. Их слушают, берут интервью, спрашивают мнение. Они же сейчас просто прутся от ощущения собственной значимости. Вот они и хотят , чтобы это вечно длилось
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