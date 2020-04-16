Банки выдали в пять раз меньше кредитных карт после введения всеобщей самоизоляции
Российские банки с конца марта резко сократили выдачу кредитных карт. С момента введения режима самоизоляции в большинстве регионов в среднем по всем кредитным организациям выдачи снизились в 5 раз. Об этом 16 апреля сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В первом квартале 2020 года количество новых кредитных карт сократилось на
По словам главы ОКБ Артура Александровича, со второй половины 2019 года банки планомерно сокращали выдачи кредиток, отдавая предпочтение более качественным заемщикам.
Снижение также произошло на фоне сокращения среднего лимита с 84,2 тыс. до 73,4 тыс. рублей, а средняя полная стоимость кредита упала с