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16.04.2020 13:14
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Банки выдали в пять раз меньше кредитных карт после введения всеобщей самоизоляции

Российские банки с конца марта резко сократили выдачу кредитных карт. С момента введения режима самоизоляции в большинстве регионов в среднем по всем кредитным организациям выдачи снизились в 5 раз. Об этом 16 апреля сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В первом квартале 2020 года количество новых кредитных карт сократилось на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем кредитования — на 29 %. По данным ОКБ, всего с января по март банки выдали 2,2 млн кредиток с общим лимитом 161,6 млрд рублей.

По словам главы ОКБ Артура Александровича, со второй половины 2019 года банки планомерно сокращали выдачи кредиток, отдавая предпочтение более качественным заемщикам.

Снижение также произошло на фоне сокращения среднего лимита с 84,2 тыс. до 73,4 тыс. рублей, а средняя полная стоимость кредита упала с 26,1 % до 25,5 %.

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Комментарии (2)

Alx_n
Есть надежда, что банки тоже почувствуют кризис и начнут сокращать сотрудников.
LiChaBaTa
И от вируса бывает польза...
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