Банки выдали в пять раз меньше кредитных карт после введения всеобщей самоизоляции

Российские банки с конца марта резко сократили выдачу кредитных карт. С момента введения режима самоизоляции в большинстве регионов в среднем по всем кредитным организациям выдачи снизились в 5 раз. Об этом 16 апреля сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В первом квартале 2020 года количество новых кредитных карт сократилось на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем кредитования — на 29 % . По данным ОКБ, всего с января по март банки выдали 2,2 млн кредиток с общим лимитом 161,6 млрд рублей.

