"Напоминает детскую машинку, которая уперлась в стену". Захарова рассказала, что думает о НАТО

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова вечером 15 апреля высказалась по поводу совещания министров обороны стран-участниц Североатлантического альянса, которые отказались пересматривать курс на сдерживание России. В Facebook она сравнила высоких чиновников с детьми, играющими в машинки.

Действия НАТО, которая отказывается пересматривать курс на сдерживание России даже в условиях пандемии коронавируса, напоминают детскую машинку, которая уперлась в стену и уже никому не нужна.написала Захарова в соцсети.

"Напоминает детскую машинку, которая уперлась в стену. Колеса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдается", - отметила она, комментируя заявление генсекретаря альянса Йенса Столтенберга по итогам встречи глав МИД и Минобороны НАТО о том, что блок не собирается менять свои приоритеты, в том числе в вопросе сдерживания России.

Встреча глав МИД и Минобороны НАТО прошла сегодня в Брюсселе.

