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15.04.2020 21:53
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"Напоминает детскую машинку, которая уперлась в стену". Захарова рассказала, что думает о НАТО

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова вечером 15 апреля высказалась по поводу совещания министров обороны стран-участниц Североатлантического альянса, которые отказались пересматривать курс на сдерживание России. В Facebook она сравнила высоких чиновников с детьми, играющими в машинки.

Действия НАТО, которая отказывается пересматривать курс на сдерживание России даже в условиях пандемии коронавируса, напоминают детскую машинку, которая уперлась в стену и уже никому не нужна.написала Захарова в соцсети.

"Напоминает детскую машинку, которая уперлась в стену. Колеса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдается", - отметила она, комментируя заявление генсекретаря альянса Йенса Столтенберга по итогам встречи глав МИД и Минобороны НАТО о том, что блок не собирается менять свои приоритеты, в том числе в вопросе сдерживания России.

Встреча глав МИД и Минобороны НАТО прошла сегодня в Брюсселе.

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Комментарии (4)

Djnyana
Весьма непростые детские комплексы.., - сказал бы Фрейд..)
***_555
Долго не было слышно плясунью. В спячку впадала?
kоt-idiot
— «Облигация» или «аблигация»?
— Облигация
— (записывает)
— Чё? Какая облигация?
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