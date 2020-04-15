Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса рассказал, как потратит дополнительный миллиард от Смольного

По ее словам, уже определено, как будут расходоваться эти средства. В частности, 400 млн пойдет на предоставление поручительств, 300 млн рублей — на льготные микрозаймы и еще 300 — на выплаты по ранее выданным гарантиям. Сейчас действующий портфель поручительств фонда составляет 5,7 млрд рублей. Из-за экономической ситуации примерно 5% заемщиков могут не справиться с обслуживанием кредитов. «300 млн рублей позволят погасить [обязательства перед банками] в случае увеличения числа дефолтов», — пояснила Александра Питкянен.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса пока не получил 1 млрд рублей, о выделении которого ранее сообщил Смольный. Как рассказала «Фонтанке» 15 апреля исполнительный директор фонда Александра Питкянен, «решение принято, но не оформлено документально».

Получив дополнительные средства, фонд может изменить условия кредитных программ. Так, сейчас кредит по ставке 3% могут получить промышленные предприятия (под 1% — производители средства защиты от коронавирусной инфекции), бизнес в сфере торговли и услуг — под 5% (ранее ставка составляла 7%). После докапитализации льготные условия могут получить представители списка пострадавших отраслей. «Возможно, какие-то отрасли будут поддерживаться по ставке 0%», — отметила Александра Питкянен.

Сейчас активы фонда составляют 3,8 млрд рублей. Из них 3,6 млрд зарезервированы на предоставление поручительств (до 100 млн на одного заемщика), еще 200 млн рублей — на микрокредиты.

После того как Смольный назвал фонд одним из инструментов поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, за льготными займами обратились 10 компаний, выпускающих маски и средства дезинфекции, 5 заявок уже отработано. На другие продукты ни всплеска спроса, ни снижения не наблюдается. Александра Питкянен связывает это с тем, что на каникулы ушли и сами заемщики, и банки.