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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 18:12
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Эпидемиолог Минздрава: Снижение числа заражений в Москве возможно в июне — июле, другие регионы отстают на две-три недели

Спад количества инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Москве можно будет наблюдать уже в июне — июле 2020 года, однако для этого нужно соблюдать все ограничения и меры профилактики заболевания. Об этом 15 марта в эфире телеканала «Доктор» сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

По словам Брико, переломного момента — при следовании всем рекомендациям — стоит ожидать в конце апреля — начале мая, после этого эпидемиологическая ситуация выйдет на плато и устремится в сторону снижения.

«Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне — июле», — цитирует Брико ТАСС.

Также эпидемиолог добавил, что другие регионы отстают от Москвы на две-три недели.

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Комментарии (1)

krasnonosov
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