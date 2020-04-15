Эпидемиолог Минздрава: Снижение числа заражений в Москве возможно в июне — июле, другие регионы отстают на две-три недели

Спад количества инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Москве можно будет наблюдать уже в июне — июле 2020 года, однако для этого нужно соблюдать все ограничения и меры профилактики заболевания. Об этом 15 марта в эфире телеканала «Доктор» сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

По словам Брико, переломного момента — при следовании всем рекомендациям — стоит ожидать в конце апреля — начале мая, после этого эпидемиологическая ситуация выйдет на плато и устремится в сторону снижения.