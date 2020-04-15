FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
73.32р80.12р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 14:14
3
Печать

Чиновников Петербурга обяжут отвечать на сообщения в соцсетях

Руководители районов города и комитетов Смольного будут обязаны отвечать на обращения горожан, направленные через соцсети. Соответствующий законопроект в первом чтении 15 апреля поддержали депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Трансляция заседания ведется на сайте парламента. Инициативу, предложенную парламентским комитетом по законодательству, поддержали 45 депутатов.

Руководитель комитета — депутат Денис Четырбок отметил, что идея не новая, но ситуация с коронавирусом подтолкнула ее воплощение. «Мы не отменяем традиционные формы обращений в госорганы, а делаем лишь некое дополнение. Очень удобно: написал жалобу, прикрепил фотографию и отправил главе района для решения вопроса», — добавил он.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

sibor
Наши чиновники отвечают так, что... лучше бы не отвечали. А ещё они умеют обидеться на правдивое слово и вовсе запретить допуск к телу... Такого чуда, чтобы чиновник проникся и стал радетелем, я не встречал.
Cashmare
Написал, прикрепил, отправил, а потом "вы в черном списке у этого пользователя"... ))
local_5e4d8cf621bfb
А срок ответа на злободневный трепещущий вопрос?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний