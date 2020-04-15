Чиновников Петербурга обяжут отвечать на сообщения в соцсетях

Руководители районов города и комитетов Смольного будут обязаны отвечать на обращения горожан, направленные через соцсети. Соответствующий законопроект в первом чтении 15 апреля поддержали депутаты Законодательного собрания Петербурга.
Трансляция заседания ведется на сайте парламента. Инициативу, предложенную парламентским комитетом по законодательству, поддержали 45 депутатов.
Руководитель комитета — депутат Денис Четырбок отметил, что идея не новая, но ситуация с коронавирусом подтолкнула ее воплощение. «Мы не отменяем традиционные формы обращений в госорганы, а делаем лишь некое дополнение. Очень удобно: написал жалобу, прикрепил фотографию и отправил главе района для решения вопроса», — добавил он.