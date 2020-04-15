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15.04.2020 09:36
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Коронавирусный грабеж. На Васильевском задержали кассира супермаркета, который отнял у частника 4 тысячи медицинских масок

Неработающий петербуржец думал решить финансовые проблемы продажей медицинских масок, но стал жертвой преступления.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Василеостровского района 25-летний петербуржец обратился лишь спустя четыре дня после ограбления. Он сообщил, что договорился через «Инстаграм» о продаже 4000 медицинских масок. А когда 10 апреля пришел на встречу на 3-й линии Васильевского острова, на него напали трое и отобрали самый ходовой товар последнего времени.

Ущерб пострадавший оценил в 156 000 рублей, то есть по 39 рублей за одну маску.

Уже к полуночи полиция задержала на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино 24-летнего контролера-кассира одной из сетей супермаркетов Петербурга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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