Коронавирусный грабеж. На Васильевском задержали кассира супермаркета, который отнял у частника 4 тысячи медицинских масок

Неработающий петербуржец думал решить финансовые проблемы продажей медицинских масок, но стал жертвой преступления.



Как стало известно «Фонтанке», в полицию Василеостровского района 25-летний петербуржец обратился лишь спустя четыре дня после ограбления. Он сообщил, что договорился через «Инстаграм» о продаже 4000 медицинских масок. А когда 10 апреля пришел на встречу на 3-й линии Васильевского острова, на него напали трое и отобрали самый ходовой товар последнего времени.



Ущерб пострадавший оценил в 156 000 рублей, то есть по 39 рублей за одну маску.

