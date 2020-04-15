Скопление экипажей ДПС горожане заметили около пяти утра во дворе на проспекте Космонавтов. Очевидцы насчитали пять машин, которые окружили Mitsubishi Lancer .



В ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что водитель «Лансера» задел другой автомобиль, затем попытался скрыться. Его задержали и доставили в отдел полиции.



В отношении водителя составлено два административных протокола: за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.