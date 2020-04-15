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15.04.2020 08:35
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На Космонавтов 5 экипажей ДПС поймали в ловушку «Лансер». Водитель объяснялся неразборчиво

Сбежавшего с места аварии водителя ловили сотрудники ГИБДД в Московском районе Петербурга ранним утром 15 апреля.

Скопление экипажей ДПС горожане заметили около пяти утра во дворе на проспекте Космонавтов. Очевидцы насчитали пять машин, которые окружили Mitsubishi Lancer .

В ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что водитель «Лансера» задел другой автомобиль, затем попытался скрыться. Его задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении водителя составлено два административных протокола: за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.

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