Главное о коронавирусе за 14 апреля: Петербургу спрогнозировали худшее, Россия снова просит снять санкции, бизнес ждет помощи

В России к 14 апреля количество зараженных превысило 21 тысячу человек. По суточному приросту страна вошла в мировой топ-4.

Петербург тоже наращивает болезненные мощности — более ста новых пациентов вторые сутки подряд и почти 800 зараженных. Если опираться на прогнозы ученых, с которыми Смольный ознакомился еще в марте, при пессимистичном сценарии в городе переболеют новой коронавирусной инфекцией до 120 тысяч человек.

Неблагодарность прогнозов — во всяком случае, оптимистичных — ощутил на себе Роспотребнадзор. 7 апреля директор ведомственного противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев сообщил Владимиру Путину, что результаты национальной самоизоляции будут видны через неделю. Она прошла, и сегодня глава Роспотребнадзора отодвинула наблюдение этих результатов еще на несколько дней.



Неразбериху можно назвать приметой времени, если вчитываться в 240 документов, подписанных к 14 апреля главой Роспотребнадзора. Попова, например, в третий раз изменила условия самоизоляции для прибывающих из-за границы.

Что говорить об обывателях, если сами врачи тонут в океане правил и ограничений. Фармаколог Александровской больницы Алексей Борисов после контакта с носителем COVID-19 нарушил домашний карантин и выехал в город. Свой поступок он объяснил тем, что не мог от коллег и службы 112 добиться внятных объяснений, как соблюдать режим.

Врач Борисов, возможно, умерил бы свою неусидчивость после прочтения истории оперной певицы Светланы Касьян.

«С тестами полная «лажа», лечение адское и долгое», - поделилась она и посоветовала всем оставаться дома.

Послаблений самоизоляции в обозримом будущем ждать не стоит. Москва с 15 апреля запускает систему цифровых пропусков. Для усиления контроля за гражданами правом проверять электронные разрешения на передвижение по городу наделяются таксисты. В Чечне и вовсе объявили по воскресеньям режим невыходного дня.



Петербург хоть и со скрипом, но потерял сервис каршеринга. Одновременно Смольный определил список чиновников, наделенных правом охоты за нарушением городских правил поведения при режиме повышенной готовности. Каршеринг закреплен за комитетом промполитики, гуляющие в парках — за комитетом законности.

Продовольственный бизнес предложил выдавать продуктовые карточки. Их аудитория оценена в 10 миллионов малоимущих, а стоимость — в 800 миллиардов рублей. Карточки могут стать альтернативой государственному регулированию цен, за которым бизнесу видятся лишь теневой рынок, дефицит продуктов и ноль помощи предпринимателям.

Второй пакет господдержки бизнеса стоит 1 триллион рублей, львиную часть которого получат системообразующие предприятия. Малым и средним предприятиям перепадет десятина. В Петербурге с поддержкой так себе — правительство обещает дешевые займы производителям дезинфекторов и СИЗ и свободу от арендных платежей предпринимателям, которые пользуются государственными площадями.

