Тест на антитела к коронавирусу в России начнут проводить в течение 10 дней

Тесты на антитела в коронавирусу начнут проводить в серологических лабораториях в течение 10 дней. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



«В течение 10 дней тест-система будет доступна для лабораторий Российской Федерации, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).



После завершения «карантинных мероприятий», по словам Горелова, тест станет доступен и частным лабораториям.

