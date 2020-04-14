Тест на антитела к коронавирусу в России начнут проводить в течение 10 дней
Тесты на антитела в коронавирусу начнут проводить в серологических лабораториях в течение 10 дней. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«В течение 10 дней тест-система будет доступна для лабораторий Российской Федерации, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
После завершения «карантинных мероприятий», по словам Горелова, тест станет доступен и частным лабораториям.
Напомним, 10 апреля сообщалось, что исследователи новосибирского государственного центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали тест-систему для определения антител к коронавирусной инфекции. Тест позволяет выявлять переболевших COVID-19, изучать популяционный иммунитет и оценивать эффективность вакцин против коронавирусной инфекции.