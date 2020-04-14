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14.04.2020 19:21
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Тест на антитела к коронавирусу в России начнут проводить в течение 10 дней

Тесты на антитела в коронавирусу начнут проводить в серологических лабораториях в течение 10 дней. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В течение 10 дней тест-система будет доступна для лабораторий Российской Федерации, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

После завершения «карантинных мероприятий», по словам Горелова, тест станет доступен и частным лабораториям.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что исследователи новосибирского государственного центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали тест-систему для определения антител к коронавирусной инфекции. Тест позволяет выявлять переболевших COVID-19, изучать популяционный иммунитет и оценивать эффективность вакцин против коронавирусной инфекции.

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Комментарии (3)

Samal_5e4d4df31fec5
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ZapadЭnka
Сразу два вопроса:
1. Какова будет чувствительность данных тестов на антитела.
2. Каков будет процент ложноотрицательных результатов.
Если как у нынешних тестов на COVID-19, то имеет ли вообще смысл проходить тест на антитела... Бабка на двое сказала...
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