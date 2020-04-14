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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 18:55
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Смольный: 120 тысяч заболеют коронавирусом в Петербурге, если ситуация станет неуправляемой

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин подтвердил информацию «Фонтанки» о том, что Смольный ведет работу по прогнозированию эпидемиологической ситуации в городе при коронавирусе. В одном из прогнозов ведущих экспертов города фигурировали от 40 до 120 тысяч заболевших.

Как заявил чиновник в эфире канала «Санкт-Петербург» 14 апреля, для прогнозирования привлекаются ведущие ученые Петербурга и даже мира. Прямо сегодня опытом с городом делились американские коллеги, которые рассказывали, как сложилась ситуация в Бостоне и Нью-Йорке.

«У нас 121 заболевший за последние сутки — это очень серьезно. Значительное число. Но мы находимся в более щадящей ситуации, нежели соседи в Москве. И мы понимаем, что от этого серьезность положения отнюдь не снижается. У нас более 6000 случаев внебольничной пневмонии. Вы знаете, что в Москве эти случаи фактически приравнены к заражению коронавирусной инфекцией. А в целом, если считать контактную зону, это уже более 60 тысяч человек», — заявил Княгинин.

По его словам, пик эпидемии, если смотреть на ситуацию в Европе, приходится примерно на 45-й день с момента первого подтвержденного случая. В Петербурге его зафиксировали 4 марта. Защитные меры помогли сместить наступление пика. Но все равно будут тысячи заболевших, заметил вице-губернатор.

«120 тысяч заболевших будет, если ситуация будет носить неуправляемый характер. В самом пике эпидемии. Но, конечно, речь будет идти о тысячах заболевших. Петербург в три раза меньше Москвы. Но в целом это самый крупный мегаполис Северной Европы и Балтии. И мы понимаем, что раз уж вирус здесь, то он свое возьмет. Главное, чтобы мы оттянули пик», — отметил чиновник.

Подробнее о прогнозе ключевых параметров пандемии в Петербурге, который отправился на стол к губернатору Александру Беглову, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (29)

260801342
По ящику все время показывают как на западе маски на улице раздают. У нас на работе не выдают, в аптеках не купить. В общем держитесь.
193121
Сколько прикажут, столько и нарисуют "заболевших". К реальности эта цифра не будет иметь отношения.
260899531
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