Агента Бобыля не спасла медицинская маска. Украинского генерал-майора задержали по подозрению в шпионаже в пользу России
Служба безопасности Украины рапортует о задержании генерала СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в государственной измене и подготовке терактов.
«У нас была сложная, многоуровневая операция. Это важнейшее разоблачение Службы безопасности», — говорится 14 апреля в заявлении ведомства.
Задержали Шайтанова у киевского отеля «Украина» на улице Институтской. В момент спецоперации на нем была медицинская маска.
По версии следствия, украинский генерал под псевдонимом Бобыль по заданию российской стороны якобы планировал совершить теракты на территории республики. За это представитель ФСБ якобы гарантировал вознаграждение в 200 тысяч долларов и паспорт гражданина России.
Помимо этого, Валерий Шайтанов подозревается в том, что он передал российской стороне сведения о «секретных операциях в зоне АТО», а также занимался вербовкой. СБУ подчеркивает, что занимаемая должность в руководстве Центра специальных операций «А» СБ Украины помогала ему получать «разведывательную информацию от старших и высших офицеров». Якобы со своими кураторами он встречался в других странах.