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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 10:28
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Власти Москвы предупредили о возможной нехватке больничных коек из-за коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в столице по-прежнему остаётся напряженной, и спрогнозировал дефицит коек в городских больницах, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.

Как следует из информации, опубликованной 13 апреля на сайте столичного ведомства, нехватка мест в медучреждениях ожидается уже в ближайшие две-три недели.

В связи с этим в течение десяти дней будут перепрофилированы ещё 24 городских стационара для лечения людей с подозрением на коронавирус. Таким образом, общее число больничных коек для таких пациентов возрастет до 21 тысячи.

Помимо этого, власти оповестили о том, что экстренная медицинская помощь будет оказываться в 12 стационарах, утверждённых в приказе Департамента здравоохранения Москвы. Полный список приведён на сайте столичного ведомства.

Согласно данным «Яндекса», по состоянию на десять утра 13 апреля в Москве зафиксировано 11,5 тысячи инфицированных COVID-19. Из них 837 случаев выздоровления и 82 смерти. Российская столица лидирует среди городов страны по приросту числа выявленных носителей коронавируса.

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Комментарии (3)

260826521
Зачем госпитализировать людей с ПОДОЗРЕНИЕМ на COVID-19? Так никаких коек не хватит.
SERGEY111
Плоды недавней оптимизации системы здравоохранения Москвы вовремя созрели .
mik70
Простое решение. Прибывших туристов помещать в обсерватор а не под честное слово распускать по домам. Они и не будут никого заражать в магазинах. И все дела...А в обсерваторах, в Заре например, мест полно.
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