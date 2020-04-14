Власти Москвы предупредили о возможной нехватке больничных коек из-за коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы заявил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в столице по-прежнему остаётся напряженной, и спрогнозировал дефицит коек в городских больницах, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.
Как следует из информации, опубликованной 13 апреля на сайте столичного ведомства, нехватка мест в медучреждениях ожидается уже в ближайшие две-три недели.
В связи с этим в течение десяти дней будут перепрофилированы ещё 24 городских стационара для лечения людей с подозрением на коронавирус. Таким образом, общее число больничных коек для таких пациентов возрастет до 21 тысячи.
Помимо этого, власти оповестили о том, что экстренная медицинская помощь будет оказываться в 12 стационарах, утверждённых в приказе Департамента здравоохранения Москвы. Полный список приведён на сайте столичного ведомства.
Согласно данным «Яндекса», по состоянию на десять утра 13 апреля в Москве зафиксировано 11,5 тысячи инфицированных COVID-19. Из них 837 случаев выздоровления и 82 смерти. Российская столица лидирует среди городов страны по приросту числа выявленных носителей коронавируса.