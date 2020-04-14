Власти Москвы предупредили о возможной нехватке больничных коек из-за коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в столице по-прежнему остаётся напряженной, и спрогнозировал дефицит коек в городских больницах, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.

Как следует из информации, опубликованной 13 апреля на сайте столичного ведомства, нехватка мест в медучреждениях ожидается уже в ближайшие две-три недели.



В связи с этим в течение десяти дней будут перепрофилированы ещё 24 городских стационара для лечения людей с подозрением на коронавирус. Таким образом, общее число больничных коек для таких пациентов возрастет до 21 тысячи.