На Ветеранов пассажир отправил водителя на тот свет за просьбу почистить салон от рвотных масс

Петербуржец, подрабатывающий частным извозом, поплатился жизнью за попытку получить компенсацию с клиента. Ему попался пассажир со слабым вестибулярным аппаратом и тяжёлой рукой.

Как стало известно «Фонтанке» 14 апреля, в воскресенье в Мариинской больнице скончался 40-летний пациент, за жизнь которого боролись неделю. Мужчина поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ссадинами и ушибами на лице. В тяжёлом состоянии его поместили в нейрохирургическую реанимацию.

Пациент впал в кому, но успел поделиться с врачами причиной случившегося. По его словам, 4 апреля он взялся подвезти пассажира от Большого проспекта на Васильевском до проспекта Ветеранов. Спортивный молодой человек азиатской внешности не выдержал поездки: в Volkswagen Golf его растрясло, салон оказался забрызган содержимым желудка.