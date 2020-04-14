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14.04.2020 10:05
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На Ветеранов пассажир отправил водителя на тот свет за просьбу почистить салон от рвотных масс

Петербуржец, подрабатывающий частным извозом, поплатился жизнью за попытку получить компенсацию с клиента. Ему попался пассажир со слабым вестибулярным аппаратом и тяжёлой рукой.

Как стало известно «Фонтанке» 14 апреля, в воскресенье в Мариинской больнице скончался 40-летний пациент, за жизнь которого боролись неделю. Мужчина поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ссадинами и ушибами на лице. В тяжёлом состоянии его поместили в нейрохирургическую реанимацию.

Пациент впал в кому, но успел поделиться с врачами причиной случившегося. По его словам, 4 апреля он взялся подвезти пассажира от Большого проспекта на Васильевском до проспекта Ветеранов. Спортивный молодой человек азиатской внешности не выдержал поездки: в Volkswagen Golf его растрясло, салон оказался забрызган содержимым желудка.

Водитель уже на проспекте Ветеранов потребовал оплатить химчистку, но встретил активное сопротивление. 6 апреля возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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Комментарии (2)

Виктор Алексеев
по какой это неосторожности?!!
dedmoroz_5e4d8827384c2
Ему попался пассажир со слабым вестибулярным аппаратом и тяжёлой рукой. ///// а где этот ... блевота ...азиатской ... внешности .. с рукой ...пока ещё
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