Врач назвал парадоксальной ситуацию с самоизоляцией в Москве

Индекс самоизоляции в Москве снижается, хотя растет количество зараженных новых коронавирусом, а также увеличивается число летальных исходов. Президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» назвал ситуацию парадоксальной.



По словам врача, в начале объявленных мер о борьбе с вирусом москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.



Но когда количество заболевших начало расти вместе с числом смертельных исходов, индекс самоизоляции начал падать. «Это вообще парадоксальная ситуация», — сказал Ачкасов.

