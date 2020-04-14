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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 07:53
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Врач назвал парадоксальной ситуацию с самоизоляцией в Москве

Индекс самоизоляции в Москве снижается, хотя растет количество зараженных новых коронавирусом, а также увеличивается число летальных исходов. Президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» назвал ситуацию парадоксальной.

По словам врача, в начале объявленных мер о борьбе с вирусом москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.

Но когда количество заболевших начало расти вместе с числом смертельных исходов, индекс самоизоляции начал падать. «Это вообще парадоксальная ситуация», — сказал Ачкасов.

По данным сервиса Яндекс.Карты, индекс самоизоляции в Москве за последние сутки ночью повышался до 4,9 баллов, а днем падал до 3 баллов. В среднем за последние две недели он варьировался от 2,9 до 3,7 баллов. Этот показатель говорит о том, что на улице было много людей.

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Комментарии (31)

blackcatwhitecat
Если бы только на работу... Народ расслабился, гуляют, компаниями встречаются, пиво-шашлык, просто с соседями язык почесать. Да и даже проходя мимо на улице, или в магазине, дистанцию не соблюдают, прут впритык.
Boris_93*1
Что делать "самозанятым " внятно не объяснили , помямлили общими патетическими фразами , а на вопрос где брать средства на жизнь , судя по всему рекомендовали надеяться на Бога и на то , что возможно банк одобрит кредит под 24,7% годовых . Про кредит по ставке рефинансирования центробанка никто не заикался вроде как
WuhanRockCafe
Ясен пень, что Москва и Помосковье это российский Ухань, который надо немедленно изолировать.
Вместо этого самоизолировался и самоустанился творец новой Конституции.
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