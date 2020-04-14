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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 07:06
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Количество зараженных коронавирусом приближается к двум миллионам человек

Университет Джонса Хопкинса 14 апреля скорректировал число заболевших в мире на своем сайте. По данным на 05:00 по московскому времени, в мире зафиксировано 1 918 855 случаев заражения.

Таким образом, университет опроверг ранее опубликованную информацию о том, что число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.

На первом месте все также находятся США, где зафиксированы более 581 тысячи случаев. На втором месте Испания — более 170 тысяч заболевших, на третьем — Италия (более 159 тысяч заболевших).

По количеству умерших на первом месте также США — более 23,6 тысяч, из них 7,3 тысячи случаев смерти зафиксированы в Нью-Йорке.

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