Количество зараженных коронавирусом приближается к двум миллионам человек

Университет Джонса Хопкинса 14 апреля скорректировал число заболевших в мире на своем сайте. По данным на 05:00 по московскому времени, в мире зафиксировано 1 918 855 случаев заражения.



Таким образом, университет опроверг ранее опубликованную информацию о том, что число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.



На первом месте все также находятся США, где зафиксированы более 581 тысячи случаев. На втором месте Испания — более 170 тысяч заболевших, на третьем — Италия (более 159 тысяч заболевших).

