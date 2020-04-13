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13.04.2020 20:09
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Учёные раскрыли секрет образования странного астероида Оумуамуа в форме сигары

Тайну образования загадочного астероида Оумуамуа - первого межзвёздного объекта, обнаруженного в Солнечной системе, - разгадали китайские учёные, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Фото: ru.wikipedia.org

Как передаёт РИА Новости 13 апреля, межзвёздное тело странной сигарообразной формы заметили 19 октября 2017 года в обсерватории на Гавайях, название оно получило соответствующее - Оумуамуа, что в переводе с гавайского значит «посланец издалека, прибывший первым»

Необычная вытянутая форма «посланца» и его необычный характер движения даже заставили некоторых учёных высказать версию, что это инопланетный зонд. Оумуамуа сначала приняли за комету, но характерной активности он не показал, поэтому его переквалифицировали в астероид.

Ученые Юнь Чжан (Yun Zhang) из Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая и Дуглас Лин (Douglas N. C. Lin) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе разработали компьютерную модель, которая раскрывает не только характеристики загадочного астероида, но и процесс его образования. По мнению исследователей, Оумуамуа — осколок планетного тела, которое пролетело слишком близко к звезде-хозяину, из-за чего было разорвано на части приливными силами.

«Мы показали, что межзвездные объекты, подобные Оумуамуа могут создаваться путем обширной приливной фрагментации во время близких взаимодействий их родительских тел с их звездами-хозяевами, а затем выбрасываться в межзвездное пространство», — цитирует почетного профессора астрономии и астрофизики Дугласа Лина Калифорнийский университет.

Моделирование позволило утверждать, что если планетное тело находится в пределах нескольких сотен тысяч километров от звезды, оно искажается и затем разрушается звездными потоками, распадаясь на очень вытянутые осколки с достаточной кинетической энергией, чтобы вырваться из своей планетной системы. Поверхность объекта становится очень горячей, поэтому большинство летучих веществ испаряются, а структурно тело остаётся стабильным. При этом учёные полагают, что внутри астероида может быть вода.

«Открытие Оумуамуа подразумевает, что популяция каменистых межзвездных объектов намного больше, чем мы думали ранее, — говорит Чжан. — В среднем каждая планетная система должна выбросить в общей сложности около ста триллионов таких объектов».

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Комментарии (2)

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Вадим Линин
Китайцы и науку подтягивают на достойный уровень.
Нам бы их руководство!
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