Вывозной рейс из Нью-Йорка изменил маршрут, чтобы сделать посадку в Петербурге

Еще один вывозной рейс сделает остановку в Петербурге по пути в столицу 14 апреля. Рейс № AFL103 из США изменил маршрут следования, информирует 13 апреля Минкомсвязь РФ. В 19:20 по местному времени самолет вылетит из Нью-Йорка. На борт возьмут не только жителей Москвы и Московской области, как ранее планировалось, но и путешественников из Петербурга и Ленинградской области.



Как ранее сообщала «Фонтанка», сегодня, 13 апреля, в Пулково приземлился рейс из Мадрида. На борту находятся 128 пассажиров, 19 из них выйдут в Санкт-Петербурге. Затем борт отправится в Москву.

