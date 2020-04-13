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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 18:18
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Вывозной рейс из Нью-Йорка изменил маршрут, чтобы сделать посадку в Петербурге

Еще один вывозной рейс сделает остановку в Петербурге по пути в столицу 14 апреля. Рейс № AFL103 из США изменил маршрут следования, информирует 13 апреля Минкомсвязь РФ. В 19:20 по местному времени самолет вылетит из Нью-Йорка. На борт возьмут не только жителей Москвы и Московской области, как ранее планировалось, но и путешественников из Петербурга и Ленинградской области.

Как ранее сообщала «Фонтанка», сегодня, 13 апреля, в Пулково приземлился рейс из Мадрида. На борту находятся 128 пассажиров, 19 из них выйдут в Санкт-Петербурге. Затем борт отправится в Москву.

Рабочая группа Росавиации продолжает формирование графика вывозных рейсов в постоянном режиме.

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Комментарии (3)

krasnonosov
У меня вопрос, почему первые рейсы сажали под Тюменью, например, и организованно карантинили там всех пассажиров, а этих везут сразу в Пулково и развозят по квартирам и домам к пустым с отпуска холодильникам?
sektor7
Ничего страшного.
dedmoroz_5e4d8827384c2
этих с пачками паспортов можно выбросить с Ил-76 МО РФ на парашютах прямо в обсерлаг в Репино, керосин казённый сэкономить))))
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