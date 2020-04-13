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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 15:40
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«Аэрофлот» везет из Мадрида 130 пассажиров, 19 из них в Петербург

Через пару часов в Петербурге должен приземлиться вывозной рейс «Аэрофлота» из Мадрида. Об этом 13 апреля сообщает Минтранс в своем твиттере.

В Северной столице борт будет «проездом». Основной аэропорт прибытия находится в Москве.

По данным ведомства, рейс SU2501 вылетел в 13:39 мск из Мадрида. На борту находятся 128 пассажиров. 19 из них выйдут в Санкт-Петербурге. Затем борт отправится в Москву, куда доставит 109 человек

Накануне, по данным Росавиации, два рейса из Сеула доставили 250 россиян во Владивосток и Хабаровск. А из Бангкока борт авиакомпании «Аэрофлот» доставил 371 пассажира. Из них 109 в Санкт-Петербург.

Рабочая группа Росавиации продолжает формирование графика вывозных рейсов в постоянном режиме.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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Комментарии (7)

hmjo
Кто оплачивает вывозные рейсы?
ШурикНаДому
Думаю будет справедливо поселить их к тем кто в серъезность ситуации НЕ ВЕРИТ и ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ
260859261
Зачем они здесь?
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