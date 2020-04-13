«Аэрофлот» везет из Мадрида 130 пассажиров, 19 из них в Петербург

Через пару часов в Петербурге должен приземлиться вывозной рейс «Аэрофлота» из Мадрида. Об этом 13 апреля сообщает Минтранс в своем твиттере.



В Северной столице борт будет «проездом». Основной аэропорт прибытия находится в Москве.



По данным ведомства, рейс SU2501 вылетел в 13:39 мск из Мадрида. На борту находятся 128 пассажиров. 19 из них выйдут в Санкт-Петербурге. Затем борт отправится в Москву, куда доставит 109 человек



Накануне, по данным Росавиации, два рейса из Сеула доставили 250 россиян во Владивосток и Хабаровск. А из Бангкока борт авиакомпании «Аэрофлот» доставил 371 пассажира. Из них 109 в Санкт-Петербург.

