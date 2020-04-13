FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 17:15
4
Печать

Алина Кабаева объяснила, почему российским спортсменам сейчас труднее всех

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о том, как на российских спортсменах сказалась отмена международных соревнований, в том числе летней Олимпиады в Токио. Как заявила она 13 апреля в интервью изданию «Москва-Баку», отечественные атлеты сейчас испытывают дополнительный стресс по сравнению с иностранными коллегами.

«Когда у спортсмена отменяются соревнования, это всегда стресс. Тем более это касается Олимпиады. И то, что Олимпийские игры отодвигаются ещё на один год, принять очень тяжело. Ведь подготовка к Олимпиаде — это огромный труд и напряжение. Форс-мажорная ситуация сложилась для всех. Но хочу отметить, что российским спортсменам сейчас труднее, чем другим. В конце прошлого года Международное антидопинговое агентство решило отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года. Решение ВАДА было обжаловано, дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде. Когда и как закончится рассмотрение, неизвестно, и это, конечно, дополнительный стресс для наших спортсменов. Но мы всё же надеемся, что через год у нас будет возможность выступить и показать свои спортивные достижения», — цитирует Кабаеву издание.

Напомним, что Международный олимпийский комитет из-за эпидемии коронавируса перенес летнюю Олимпиаду в Токио на 2021 год. Также на 2021 год был перенесен футбольный чемпионат Европы. Большинство спортивных чемпионатов или турниров также приостановлены, завершены или перенесены.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

260878621
🔞Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ viplux.pw
VF812
Российские спортсмены вообще-то на стипендиях, что за тяжесть у них там образовалась - не понятно.
Vahmistroff
"российским спортсменам сейчас труднее всех"
Ах вот оно, оказывается, кому труднее всех-то сейчас! Спортсменам, очередные миллионные гонорары у них не светят, понимаешь. А тем, кто практически лишился последних средств к существованию и еще армия таких же на подходе, им -- легко, а дармоедам тяжелее всех! Помочь вам всем миром, болезные?!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний