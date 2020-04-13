Алина Кабаева объяснила, почему российским спортсменам сейчас труднее всех

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о том, как на российских спортсменах сказалась отмена международных соревнований, в том числе летней Олимпиады в Токио. Как заявила она 13 апреля в интервью изданию «Москва-Баку», отечественные атлеты сейчас испытывают дополнительный стресс по сравнению с иностранными коллегами.



«Когда у спортсмена отменяются соревнования, это всегда стресс. Тем более это касается Олимпиады. И то, что Олимпийские игры отодвигаются ещё на один год, принять очень тяжело. Ведь подготовка к Олимпиаде — это огромный труд и напряжение. Форс-мажорная ситуация сложилась для всех. Но хочу отметить, что российским спортсменам сейчас труднее, чем другим. В конце прошлого года Международное антидопинговое агентство решило отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года. Решение ВАДА было обжаловано, дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде. Когда и как закончится рассмотрение, неизвестно, и это, конечно, дополнительный стресс для наших спортсменов. Но мы всё же надеемся, что через год у нас будет возможность выступить и показать свои спортивные достижения», — цитирует Кабаеву издание.

