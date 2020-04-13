Алкогольный буян атаковал стёкла в двух изоляторах Николаевской больницы, а потом устроил поджог
Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого дебошира, который вложил свою энергию в битьё стёкол в Николаевской больнице в Петергофе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 13 апреля.
Накануне в Николаевскую больницу доставили пьяного мужчину. Его поместили в медицинский изолятор, где он разбил стекло двери. Тогда агрессора перевели в другую комнату изолятора, но и там он атаковал стекло, затем прошёл в служебное помещение, расположенное по соседству, и поджег сложенные там бумаги.
Врачи справились с пламенем с помощью огнетушителя и нажали на кнопку сигнализации. Сотрудники Росгвардии задержали буяна и передали его полицейским.
Напомним, с 5 апреля в Николаевской больнице закрыто на карантин отделение неврологии из-за подтверждённого случая коронавируса у пациента.