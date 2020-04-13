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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 16:32
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Алкогольный буян атаковал стёкла в двух изоляторах Николаевской больницы, а потом устроил поджог

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого дебошира, который вложил свою энергию в битьё стёкол в Николаевской больнице в Петергофе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 13 апреля.

Накануне в Николаевскую больницу доставили пьяного мужчину. Его поместили в медицинский изолятор, где он разбил стекло двери. Тогда агрессора перевели в другую комнату изолятора, но и там он атаковал стекло, затем прошёл в служебное помещение, расположенное по соседству, и поджег сложенные там бумаги.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Врачи справились с пламенем с помощью огнетушителя и нажали на кнопку сигнализации. Сотрудники Росгвардии задержали буяна и передали его полицейским.

Напомним, с 5 апреля в Николаевской больнице закрыто на карантин отделение неврологии из-за подтверждённого случая коронавируса у пациента.

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