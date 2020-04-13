СК «ЛенРусСтрой» поддержала врачей в рамках музыкально-информационного марафона «Фонтанки» #минусвирус

— Сегодня для всех нас особенно очевидной становится важность работы наших врачей. Мы чувствуем их поддержку, их героизм, их профессионализм. Поддержать их в это нелегкое для страны время – дело чести каждого человека, —прокомментировал Максим Жабин, заместитель генерального директора Строительной корпорации «ЛенРусСтрой» , — мы пока продолжаем работать, как предприятие непрерывного цикла, не остановили стройку не на минуту. Мы строим не только дома, но и школы, детские сады, объекты инфраструктуры. Все работы ведутся по графику или с опережением графика. Ни один строитель не отказался работать на стройке. Наши строители, как и наши врачи – на переднем крае борьбы с короновирусом. Мы победим его все вместе!

Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. В течение дня в марафоне выступят Борис Гребенщиков, Ольга Арефьева, «Запрещенные барабанщики» и многие другие. Прямая трансляция доступна по ссылке https://tv.fontanka.ru/, а также в наших соцсетях: Facebook и «ВКонтакте».

В прямом эфире мы также рассказываем о фонде «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. Основная цель заключается в создании единой цепочки: больница — закупщик — донор. Для полного обеспечения одной больницы необходимыми материалами нужно порядка 10 миллионов рублей. Первыми в списке стоят Александровская, Покровская и детская больница им. Филатова. Также на специально созданной платформе «Что делать» аккумулирована справочная помощь для населения и консультационная — для врачей. Там же можно пожертвовать средства. В наблюдательный совет проекта, в частности, вошли главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и президент «Ассоциации реаниматологов и анестезиологов РФ» Константин Лебединский.