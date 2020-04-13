Создать 11-километровую пробку в полупустом городе — легко, если правильно выбрать место. Необязательно даже устраивать ДТП. Хотя причина затора уже ликвидирована, движение на севере КАД всё ещё не нормализовалось.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 апреля около 12:38 на 18-м километре внутреннего кольца, где из-за дорожных работ ограничено движение, из-за поломки остановился грузовой автомобиль. «Колесо умудрился проколоть», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В течение 10 минут на место прибыли сотрудники подрядной организации, выполняющей реконструкцию, сломавшийся грузовик оперативно был перемещён за водоналивные боны. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме — по одной полосе, отмечают в пресс-службе Упрдора. На карте «Яндекса» видно, что пробка пока не рассосалась — на это требуется некоторое время. Участок, где транспорт едет медленнее, чем обычно, занимает около 15 километров (такая «жёлтая» пробка прописалась там с начала введения ограничений), а где совсем «ползёт» — около 5 километров. «В пробке длиной 11,3 км можно потерять 49 минут, что на 33 минуты больше обычного», — предупредил «Яндекс» в 12:48.