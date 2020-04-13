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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 13:28
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Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом растет на 17–18% в день, и это «не очень приятные цифры»

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала динамику развития эпидемии коронавируса в России. За сутки в стране подтверждены 2558 новых случая заболевания, из них 121 в Петербурге.

«Конечно, с точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные, даже, наверное, термин, который я употреблю, не очень к этому подходит. В среднем этот рост у нас день ото дня по России составляет порядка 17–18%. У нас были дни снижения, дни повышения, но в целом тенденция пока выглядит так», — сказала Голикова в эфире «Россия 24».

По ее словам, коронавирус — невидимый враг, которого очень сложно победить.

За день в России жизни лишились 18 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 148. При этом 1470 человек выздоровели.

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Комментарии (6)

latnik
Догнать и перегнать Америку? Не дай Бог! А вот приблизиться к Италии до конца апреля запросто, такими темпами...
Vlasvlad
Голикова! Почему в аптеках нет медицинских масок правильных и эффективных, нет парацетамола, нет средств профилактики от короновируса, нет лекарств от короновируса, нет перчаток доступных, нет спирта для обеззараживания и т.д.? Почему в интернете есть всё и за очень дурные цены, а в аптеках нет?
Кто то из врагов народа умышленно создаёт вариант как в Италии? Математические расчёты врагов народа учитывали?
ПитерецЪ
Ну наконец-то! Проснулась! Значит, все-таки удалось достучаться до самых верхов про 17-18% ежедневного роста в России
Только две вещи она не отмела, про которые пытался достучаться
1) Что эта цифра гораздо -гораздо больше чем практически во всей Европе ( если не считать Беларуси и Украины), где даже в Италии , Испании, Франции.... Не говоря о Германии, где-1-2-4 % в дени и даже, в общем в мире! В США, где тоже 1-2-3 % в день роста!
Россия по тепмам роста - впереди планеты всей
2. В России, в отличие от католической Европы и даже православной Греции храмы не закрыты!

А ведь дважды было сказано: "НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО!", Моисеем и повторено Христом!

Да что им Моисей, Христос, что им люди!
На кону ведь такие бабки к праздникам, этим служителям мамоны!!!!
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