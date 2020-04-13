Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом растет на 17–18% в день, и это «не очень приятные цифры»
Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала динамику развития эпидемии коронавируса в России. За сутки в стране подтверждены 2558 новых случая заболевания, из них 121 в Петербурге.
«Конечно, с точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные, даже, наверное, термин, который я употреблю, не очень к этому подходит. В среднем этот рост у нас день ото дня по России составляет порядка 17–18%. У нас были дни снижения, дни повышения, но в целом тенденция пока выглядит так», — сказала Голикова в эфире «Россия 24».
По ее словам, коронавирус — невидимый враг, которого очень сложно победить.
За день в России жизни лишились 18 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 148. При этом 1470 человек выздоровели.