Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом растет на 17–18% в день, и это «не очень приятные цифры»

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала динамику развития эпидемии коронавируса в России. За сутки в стране подтверждены 2558 новых случая заболевания, из них 121 в Петербурге.



«Конечно, с точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные, даже, наверное, термин, который я употреблю, не очень к этому подходит. В среднем этот рост у нас день ото дня по России составляет порядка 17–18%. У нас были дни снижения, дни повышения, но в целом тенденция пока выглядит так», — сказала Голикова в эфире «Россия 24».

