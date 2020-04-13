«Психоз коронавирусный довел до того, что люди уже опустили руки». Лукашенко впервые обратился к больным COVID-2019

«И впервые я хочу обратиться к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь», — цитирует 13 апреля заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

Президент Белоруссии обратился к гражданам страны, которые заболели COVID-2019, призвав соотечественников не опускать руки.

По его словам, пациентам не стоит опускать руки. Он также подчеркнул, что власти не забыли про людей, которые остаются в медучреждениях с другими диагнозами.



Напомним, ранее президент Белоруссии заверил, что в его стране с коронавирусом «катастрофы абсолютно нет», и пообещал бороться с пандемией китайскими методами.

