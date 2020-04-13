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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 13:21
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«Психоз коронавирусный довел до того, что люди уже опустили руки». Лукашенко впервые обратился к больным COVID-2019

Президент Белоруссии обратился к гражданам страны, которые заболели COVID-2019, призвав соотечественников не опускать руки.

«И впервые я хочу обратиться к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь», — цитирует 13 апреля заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, пациентам не стоит опускать руки. Он также подчеркнул, что власти не забыли про людей, которые остаются в медучреждениях с другими диагнозами.

Напомним, ранее президент Белоруссии заверил, что в его стране с коронавирусом «катастрофы абсолютно нет», и пообещал бороться с пандемией китайскими методами.

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Комментарии (3)

0leg1982
Напрасно вы над ним смеетесь. Последний диктатор Европы вполне верно построил линию обороны. Ему не нужно покрываться потом, получив очередной ВОЗовский делириозный протокол. Он сам себе директор. Экономические возможности Беларуси, мягко говоря, ограниченные. На этом основании он дождался достаточной массы инфицированных, понимая, что без вакцины и специфической терапии, пока не накопится коллективный иммунитет, эпидемия не остановится. Постоит минимальный период в карантине, потеряет такой же % населения, как паникеры соседи и двинется дальше.______________________тактика верная.)
NasushnyBread
"Китайские методы" это точечный массаж и иглоукалывание очевидно?
Kit.
Батька ввёл новую причину смерти: "опускание рук"?
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